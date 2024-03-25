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音樂劇小王子 再度席捲台北

聯合報／ 本報訊
音樂劇「小王子」5月於台北表演藝術中心演出後，9月將巡演台中、高雄。3月22日台北場次開售，售票請上OPENTIX。圖／C Musical提供
音樂劇「小王子」5月於台北表演藝術中心演出後，9月將巡演台中、高雄。3月22日台北場次開售，售票請上OPENTIX。圖／C Musical提供

由聯合數位文創與C MUSICAL製作與共同主辦的韓國授權音樂劇「小王子」，將於2024年5月9日至5月19日在台北表演藝術中心藍盒子一連演出12場。

音樂劇「小王子」自2022年首演即創下極佳票房，2023年全年演出達44場，更赴韓國首爾演出中文版，讓「小王子」旋風不只橫掃台灣北中南，更至海外演出，讓「小王子」韓語版演員都讚嘆中文版演出細緻感人，帶來無比的力量。2022至2023年累積超過兩萬名觀眾的韓國授權音樂劇「小王子」，將在2024年進行最終回巡演。

音樂劇「小王子」改編自同名經典文學，原版韓語作品在韓國Interpark售票網中，獲得9.7分高度評價，台灣觀眾更是從7歲到70歲都熱烈回響，在演出中找到屬於自己心中的小王子。

尤其生動呆萌操偶與絕美浪漫光影搭配，完美重現「小王子」超經典名場景；現場樂團演奏，讓人瞬間置身B612星球，2024年台北12場演出的12種卡司組合、8位實力派演員輪番上陣，每場展現不同魅力，打造各具特色的B612星球。

音樂劇「小王子」5月於台北表演藝術中心演出後，9月巡演台中、高雄。2024年Season 1最終回巡演即將展開，3月22日台北場次開售，售票請上OPENTIX

台北表演藝術中心 音樂劇

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