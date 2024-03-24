外送產業三不管！工會籲立專法保障 創外送員、平台雙贏

「立專法，才能保障外送員、平台、店家與消費者權益！」民眾黨前立委賴香伶受訪時表示，外送產業各方需要有溝通管道與協商機制，才能減少平台壟斷的狀況；全國外送產業工會理事長陳昱安則說，專法也會規範不適任外送員汰除機制，並非只針對外送平台。

近年來外送產業發達，但也衍生不少問題，包括平台片面宣布更改每個外送單的價格（單價），還可決定合作店家抽成比例高達32到40%，這些都讓外送員、店家與消費者都有怨言。為此，有店家透過來店用餐贈送小點、折扣等方式，盼吸引顧客消費，但在消費型態改變下，外送平台仍有很高需求。

勞動型態難界定

對此，民眾黨前立委賴香伶受訪時指出，兩大外送平台進入台灣10幾年，但因為行業認定的關係，包括貨運業、資訊業與金融業，各部會並沒有特別專責，因此約在5年前，外送平台對從業人員的互動關係相當模糊，對外送員也缺乏保障，當時從台北市開始，陸續有縣市制定《外送員自治條例》，盼保障外送員責任。

不過陳昱安受訪時說，各地紛立自治條例，規則又不盡相同，對外送員與平台其實都會造成困擾，因此還是希望制訂全國的專法。他解釋，由於《勞基法》只有規定勞動是「雇傭」或「承攬」，我國很難像國外一樣有「類勞工」的概念，因此決定盼以專法保障外送整體產業權利。

機車非營業車輛

賴香伶說，目前外送平台只要更改費率，都是片面宣布，並沒有協商程序，也不清楚公式如何計算，因此產生的勞資不信任糾紛很多，且一單的價格若持續砍低，外送員需要花更多時間跑單，便容易造成交通事故。

她認為，應該比照計程車有起跳費率，計算公式也要透明，但因為台灣交通法規仍未解禁摩托車為「營業車輛」，因此目前仍無法要求。

「主要是外送員要有保險！」賴香伶強調，由於本身行業彈性，因此雇傭關係不好確定，但在職災保險方面，國外也有按照實際跑單時間來算保險比例的狀況，不能說工時彈性就缺乏對外送員的保障，平台也要負擔相關成本。

對商家抽成35%太高

賴香伶認為，最主要是要建立一套協商機制，讓外送員（全職或兼職）與合作店家可以跟平台談判，例如現在平均抽成約35%，她過去也有接到一些夜市商圈聯誼會反映實在太高，但因為消費型態改變，店家也被迫要加入外送平台，否則沒有競爭的機會。

「外送專法不只保障外送員，還有商家、消費者與平台！」陳昱安指出，他們希望能制定專法，就是讓消費者有處理爭議機制，客人可以檢舉與評分，合作商家也可以跟平台協調抽成費用，但同時平台也有淘汰不適任外送員的機制，專法是可兼顧外送產業各面向的，並非只針對外送平台。

平台也可獲專法保障

但陳昱安也歎說，可惜目前勞動部並未積極回應建議，僅有透過專案勞檢與個案認定外送員與平台是「雇傭關係」，但並沒有其他積極表現，也讓平台有機可趁，才會出現片面宣布改單、更改費率等狀況，若能制定專法，規定基本費率（如1單60元），並將計算公式透明化等，有助外送產業減少糾紛、各方也能獲益。

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