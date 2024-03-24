比固定服務業好賺！外送產業承接弱勢族群 卻潛藏剝削風險

「外送員彈性高、入門門檻低，對想要自由、家庭臨時有變故或弱勢族群，都是很好的就業選擇。」全國外送產業工會理事長陳昱安受訪時指出，外送員對很多弱勢族群來說是相對好賺錢的工作。但政大教授劉梅君提醒，外送員易受剝削、風險高，仍需小心。

外送平台彈性高

外送產業近年來雖然有片面改單、高抽成與對外送員缺乏保障等問題，平台與外送員之間的雇傭關係看似相當不平等，但台灣仍有超過10萬人擔任外送員，街上仍看得到許多外送員不分晴雨，騎著機車或腳踏車賣力送單。

有調查發現超過一半的外送員，還有其他收入來源。以往薪資偏低的服務業祭出高薪徵才，但包括餐飲業、觀光旅館業等，職缺仍補不滿，顯示「求職者嚮往彈性工作」。兼差情況不僅反映在外送業，連有正職的上班族也開始接case，尋求下班以後的工作機會。

比固定服務業好賺

前民眾黨立委賴香伶受訪時表示，外送平台剛來台灣時，一單的價格可高達100元，因此長期跑下來可以比很多服務業的薪水還要高，加上消費型態改變，有時候幾杯奶茶的訂單，民眾還是想要外送，因此消費量非常大，加上工作充滿彈性，比固定工作來說很有優勢，外送員趨之若鶩。

不過她也指出，由於外送平台變更費率，目前一單僅剩30到40元，外送員需要花更多力氣跑單下，也開始有許多民眾選擇退出。陳昱安受訪則擔憂，平台提高抽成價格，店家因為獲利減少而漲價，將成本轉嫁消費者，而消費者看到價錢變高，訂外送的意願就會下降，外送員能跑的單就變少，如此造成惡性循環。

平台抽成太高

賴香伶說，平台抽合作店家35%太高，很多店家希望能抽15到20%，但怎樣的費率比較合適，需要有協商機制，讓店家也有決定與協商權利。

陳昱安也提到，雖然外送平台與外送員勞動關係不對等，但對於很多弱勢族群來說，外送員只需要手機或電腦，還有一部機車就可以從業，進入門檻相對其他產業低，且彈性很高，這對於包括身障、單親家庭、無薪假勞工與中高齡者來說，可能就是非常及時的收入來源。

他舉例說，有認識的司機是腦麻患者，一般的職場環境對這些族群不見得那麼友善，對於部分很難融入的族群來說，外送產業就成為相對好的選擇。另外，他也看過很多單親父母，因為家裡沒人帶小孩，可能等小孩放學後，接了小孩就載著他們跑外送，對單親父母來說相對便利。

難給弱勢更多保障

政大勞工所教授劉梅君受訪時則說，由於各國界定外送產業的勞動型態並不明確，因此要給弱勢勞工更多保障其實並不容易。她坦言，很少國家對一般勞動規定有明確結論，更何況弱勢勞工。劉梅君指出，若以我國法制來看，若能讓外送員強制納保職災保險，或是積極投保《勞工職業災害保險及保護法》相關職災險會是最好。

「外送員沒有雇用限制，可以無限延伸！」劉梅君說，平台並不會面試，只要會騎車、看得懂手機與方向與操作APP就可上路，由於行業不挑人，因此即使保障仍相當低落，還是有很多人願意投入。

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