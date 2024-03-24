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高燒致左手肌肉萎縮 潘瑋杰讓世人看見肢障也能打棒球

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市優秀青年代表潘瑋杰，不僅是一名身障者，也是一名棒球員，籌組台灣第一支以肢體障礙為主的戰神身障棒球隊。記者劉懿萱／攝影
新北市優秀青年代表潘瑋杰，不僅是一名身障者，也是一名棒球員，籌組台灣第一支以肢體障礙為主的戰神身障棒球隊。記者劉懿萱／攝影

青年節將至，救國團主辦新北113年青年節優秀青年表揚大會，有126位優秀青年獲獎。其中新北市優秀青年代表潘瑋杰雖然左手肌肉萎縮，但也是一名棒球員，他籌組台灣第一支以肢體障礙為主的戰神身障棒球隊，推廣身心障礙棒壘球，要讓世人知道肢體障礙也能打棒球，盼未來能打盲人棒球世界賽或舉辦世界賽。

潘瑋杰說，因兒時高燒導致左手肌肉萎縮，其實小時候並不喜歡打棒球，2008年王建民全民瘋MLB時代，開啟興趣，嘗試後才發現自己左手在任何運動都有點不方便，但打棒球時可以跟一般人差不多，後續父親認識身障棒球隊教練就「蹽落去」，也被其他身障球友震撼，明明是小兒麻痺卻可以接到每一顆球。

潘說，身障球隊原本只有為了打世界賽，四年才聚集一次，但他認為球隊應常態發展，因此逐步組織球隊，籌組台灣第一支以肢體障礙為主的「戰神身障棒球隊」，組織協會辦比賽辦活動。潘也在新北市打造了全台第一座新北市鹿角溪身障棒壘球場，他說除輪椅身障者外，其他障別都可以使用。

潘坦言，過去家長對於身障孩子保護較周全，不願意放手，也沒有這麼多人知道身障者能打棒球，推廣至今已13年，隊伍人數還是一隊拆成兩隊，盼更多人加入，甚至可以打聯賽。協會努力讓身障者站上棒球場，不管什麼年齡、障別都能享受，不僅打身障世界賽，未來還可以打盲人棒球世界賽，或自己舉辦世界賽。

台灣街舞文化推廣協會理事長、HRC總團長林耿弘（剛一老師）說，現在18歲以下孩子10人就有5人至少學過街舞，日本還有幼稚園孩子上街舞課，街舞已變成一項產業，不僅奧運將街舞納入項目，商業價值也高，像是台灣跨年演唱會的舞者幾乎都是同行。

但台灣街舞困境，是場地極度缺乏，林說公園一定有籃球場，但練街舞場地卻相對少。新北市有市府、捷運站連通道的507巷，以及其他幾個捷運站，一到舞展季、表演季及暑假一定搶翻，甚至為了占場地，學生在捷運站還沒開門前先去卡位、睡路邊等，也發生不少糾紛，盼未來能有更多場地。

新北地檢署檢察官吳秉林擔任檢察官12年多，曾起訴高達逾百億元芭樂票詐欺案，並有效追回數千萬，去年也查獲診所逃漏稅捐6億餘元，遏止醫界逃漏稅歪風。吳說，辦案也是參與公共事務一種，過去民眾不清楚檢察官在做什麼，感覺是冷冰冰的衙門，但地檢署對社會付出繁多，希望大家看見。

吳說，新北分案量不是全台不是第一就是第二，尤其最近詐欺案件確實比較多，但法務部有在推廣稍微平衡一點。雖然還是陸陸續續有人覺得工作量太大離開，但他謹記前輩說的「當檢察官就不要怕辦案」，未來會有新的、有抱負的人繼續加入。

新北地檢署檢察官吳秉林擔任檢察官12年多，曾起訴高達逾百億元芭樂票詐欺案、查獲診所逃漏稅等。記者劉懿萱／攝影
新北地檢署檢察官吳秉林擔任檢察官12年多，曾起訴高達逾百億元芭樂票詐欺案、查獲診所逃漏稅等。記者劉懿萱／攝影
台灣街舞文化推廣協會理事長、HRC總團長林耿弘（剛一老師）點出台灣街舞場地不足。記者劉懿萱／攝影
台灣街舞文化推廣協會理事長、HRC總團長林耿弘（剛一老師）點出台灣街舞場地不足。記者劉懿萱／攝影

棒球 街舞 身障者

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