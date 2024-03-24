朝野攻防花東快特別條例草案 交通部：無法推動

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例」草案，明天立法院交通委員會排定審查。交通部在會議報告指出，基於憲政分際，充分尊重行政權完整，不宜擅為增加預算支出，本條例「確有窒礙難行之處，致無法推動。」

立法院交通委員會明天審查由國民黨團總召傅崐萁等33人，擬具花東快速公路建設特別條例草案案，傅崐萁也盼推動國道6號延伸花蓮、環島高鐵等。民進黨立院黨團總召柯建銘批評，憲法規定立委的權力就是質詢、修法等，由立委提特別條例、特別預算要限期完成，已侵犯行政權，違反權力分立原則，此舉違憲。

交通部在會議報告中指出，2020年10月重啟花東快速公路可行性評估，目前已進入期末報告階段，預計今年8月完成。

交通部表示，本計畫路線長達174公里，路廊行經至少約11個原民部落，亦涉及特定農業區、國際知名的花東縱谷自然景觀、都蘭山（台灣富士山）、以及地震帶、利吉惡地等地質敏感區域等，相關後續環評作業程序敏感複雜，「容易造成與環保團體對立」。

交通部指出，本案未來若經環評審查決議不宜開發，將造成本條例無法執行。另行經原民部落，依據《原住民族基本法》第21條，相關開發計畫應諮詢原民部落同意始得開發。

另外，因本計畫建設規模及經費龐大，目前初估約2555億元，依《憲法》第70條，立法院對行政院所提預算案，不得為增加支出提議，本特別條例立法，「恐產生立法權干預行政權憲政爭議」。

交通部也提及，本花東快計畫案建議仍宜經專業評估結果後，採個案計畫循行政院中長程個案計畫審議程序辦理，經檢討目前尚無設置特別條例需求。

交通部說，本草案實質內容，現階段已由交通部公路局辦理可行性評估研商中，依據目前公共建設推動評估審議程序，不僅開發過程需兼顧程序正義，亦需確保花東地區環境人文永續發展，故請委員審慎考量，並能基於憲政分際，充分尊重行政權完整性，不宜擅爲增加預算支出，本條例確有窒礙難行之處，致無法推動。