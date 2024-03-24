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蛋價拍板漲3元！ 明起批發價49元 清明前夕波動再觀察

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市蛋商公會下午開會，拍板決定明天起蛋價調漲3元。示意圖。本報資料照片
台北市蛋商公會下午開會，拍板決定明天起蛋價調漲3元。示意圖。本報資料照片

蛋農自主性減產導致國內雞蛋產量降至半年新低，台北市蛋商公會理事長林天來今天下午表示，經開會決議後，明天起蛋價調漲3元，批發價每台斤從46元漲到49元、產地價每台斤從36.5元調至39.5元，至於清明節前的蛋價波動則要視當時的產銷情況而定。

林天來表示，明天蛋價調漲純粹反應市場供需，與4月電價調漲、飼料價格下降無關；春節過後連續2波調降，蛋價大降6元，已有效帶動消費者買氣，加上先前蛋農自主性減產、進行老母雞汰換與換羽作業，另禽流感等疫病威脅，也稍微影響近期雞蛋產量。

林天來說，為維持產銷平衡，蛋價明起調漲3元，批發價每台斤從46元漲到49元、產地價每台斤從36.5元調至39.5元；至於清明節前蛋價是否還有波動，則視當時產銷狀況而定。

蛋價 調漲 雞蛋

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