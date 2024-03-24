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買5送1！台北首間「茶之魔手」開幕了 價格貴5元
南台灣連鎖手搖飲「茶之魔手」在今日（3月24日）正式進駐台北，開設台北首間分店（台北慶城店）。為慶祝開幕，店內也推出「買5送1」的限時優惠。吸引許多民眾前來嘗鮮。但是相較南台灣菜單，台北店的飲品價格整體貴5元。
在台擁有超過500間分店的「茶之魔手」，主打多樣化的手搖飲品，其中又以「山楂烏龍」最具代表性，其他如台灣青茶、藍莓凍奶茶、伯爵鮮奶茶亦各有支持者。由於茶之魔手分店多集中於南部，因此也成為許多北台灣民眾南下時的必喝飲品。
本次新開幕的台北慶城店位於南京復興捷運站旁的「慶城街一號」商城内，店內提供約150款的飲品選擇，其中也包含台灣青茶（35元）、藍莓凍奶茶（55元）、山楂烏龍（45元）、白阿華田（60元）、伯爵鮮奶茶（60元）、青梅青茶（45元）等明星品項。整體價格較南台灣貴5元。
迎接開幕，茶之魔手特別推出「買5送1」的慶祝優惠，也有民眾在開幕前就前來排隊支持，並且動輒一次買十餘杯。但推測因適逢週末假日，附近上班族群沒有上班，且現代人生活作息較晚，所以慶城店中午時的現場排隊人數多維持15～20人左右，並未出現桃園店開幕時的爆量人龍盛況，估計下午才會持續增加。一名排隊的陳先生就表示，自己以前在高雄喝過台灣青茶，這次想試看看招牌的山楂烏龍。
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