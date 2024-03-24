快訊

27歲台大女年薪不到90萬「很焦慮」 原因揭曉眾人心疼：贏很多人了

Omega-3脂肪酸好處多，7大功效一次看！多吃這些食物可補充

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買5送1！台北首間「茶之魔手」開幕了 價格貴5元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
茶之魔手台北慶城店推出「買5送1」的開幕優惠。記者陳睿中／攝影
茶之魔手台北慶城店推出「買5送1」的開幕優惠。記者陳睿中／攝影

南台灣連鎖手搖飲「茶之魔手」在今日（3月24日）正式進駐台北，開設台北首間分店（台北慶城店）。為慶祝開幕，店內也推出「買5送1」的限時優惠。吸引許多民眾前來嘗鮮。但是相較南台灣菜單，台北店的飲品價格整體貴5元。

在台擁有超過500間分店的「茶之魔手」，主打多樣化的手搖飲品，其中又以「山楂烏龍」最具代表性，其他如台灣青茶、藍莓凍奶茶、伯爵鮮奶茶亦各有支持者。由於茶之魔手分店多集中於南部，因此也成為許多北台灣民眾南下時的必喝飲品。

本次新開幕的台北慶城店位於南京復興捷運站旁的「慶城街一號」商城内，店內提供約150款的飲品選擇，其中也包含台灣青茶（35元）、藍莓凍奶茶（55元）、山楂烏龍（45元）、白阿華田（60元）、伯爵鮮奶茶（60元）、青梅青茶（45元）等明星品項。整體價格較南台灣貴5元。

迎接開幕，茶之魔手特別推出「買5送1」的慶祝優惠，也有民眾在開幕前就前來排隊支持，並且動輒一次買十餘杯。但推測因適逢週末假日，附近上班族群沒有上班，且現代人生活作息較晚，所以慶城店中午時的現場排隊人數多維持15～20人左右，並未出現桃園店開幕時的爆量人龍盛況，估計下午才會持續增加。一名排隊的陳先生就表示，自己以前在高雄喝過台灣青茶，這次想試看看招牌的山楂烏龍。

開幕首日可見到現場有許多民眾排隊等候。記者陳睿中／攝影
開幕首日可見到現場有許多民眾排隊等候。記者陳睿中／攝影
茶之魔手首度進駐台北，開設台北慶城店。記者陳睿中／攝影
茶之魔手首度進駐台北，開設台北慶城店。記者陳睿中／攝影
台北慶城店提供百餘款的飲品選擇，價格較南部貴5元。記者陳睿中／攝影
台北慶城店提供百餘款的飲品選擇，價格較南部貴5元。記者陳睿中／攝影

人生 奶茶

延伸閱讀

搶進蘋果靜安店 果粉排隊60小時沒睡

神級奶茶快喝完驚見蒼蠅！知名酸菜魚火鍋店被稽查多項違規

奶茶喝出蒼蠅！知名酸菜魚爆衛生疑慮 中市府稽查多項違規

影／南台灣建案工地頻遭殃…電纜大盜跨縣市作案 南警逮4嫌

相關新聞

買5送1！台北首間「茶之魔手」開幕了 價格貴5元

南台灣連鎖手搖飲「茶之魔手」在今日（3月24日）正式進駐台北，開設台北首間分店（台北慶城店）。為慶祝開幕，店內也推出「買...

adidas Originals攜手JJJJound重塑Samba鞋 手工打造質感再升級！

還記得去年adidas Originals推出復刻款Samba潮鞋，藉著名人加持，以及簡單又百搭的特色，立即成為搶手貨！而今年adidas Originals再次以此熱賣鞋款為基礎，找來話題設計品牌JJJJound合作，結合德國工匠精湛手藝與優質皮革，讓質感再提升。

汪小菲控大小S濫用「使蒂諾斯」 藥師打臉：管制藥品 曝最難防管道

藝人大S（徐熙媛）前夫汪小菲日前指控大小S長期濫用藥物「使蒂諾斯」，到派出所卻未完成報案程序。藥師說，使蒂諾斯屬於管制藥...

中菜西化風／中式桌菜西餐化 品嘗台灣味「餐酒搭配」有眉角

高端法餐講究與葡萄酒的餐酒搭配。將中菜以西餐套餐「品嘗菜單」（tasting menu）形式出菜，更容易說服吃慣法餐的高端客搭酒。然而有侍酒師認為，中式桌菜是一種「去中心化」的飲食文化，與西方以線性順序出菜的套餐不同。餐酒搭配應符合「用餐精神」。 ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

蛋價將漲2元！ 產量減少 明起雞蛋批發價48元

盡管4月為雞蛋消費淡季，但台北市蛋商公會理事長林天來表示，因之前蛋農自主減產，加上先前春節的庫存已幾乎消化完畢，初步討論...

暖熱如夏 中南部午後估飆36度 今起3天注意霧擾交通

暖熱如夏持續至明天，中央氣象署預報員官欣平說，預估今天中午至下午彰化以南至高雄近山區達36度高溫，屏東也接近36度，留意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。