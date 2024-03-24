汪小菲控大小S濫用「使蒂諾斯」 藥師打臉：管制藥品 曝最難防管道

藝人大S（徐熙媛）前夫汪小菲日前指控大小S長期濫用藥物「使蒂諾斯」，到派出所卻未完成報案程序。藥師說，使蒂諾斯屬於管制藥品，每顆的流向都需要被勾稽，「只要數量有落差、交代不出來，1顆至少罰6萬以上」。

台北市藥師公會前理事長張文靜說，「使蒂諾斯」本身屬於睡眠導入劑、可以讓患者較快入睡，近年被列為管制藥品、每顆的流向都要登記，代表藥廠出貨到醫院或藥局的量有多少都要報備，開立藥物的醫師也需要具備相關資格，醫療機構或藥局也需要經過申請才能給藥，在藥品流通過程中，從廠商、醫療院所、醫師及藥師端都要勾稽，「中間有落差交代不出來，一顆至少罰6萬以上」。

張文靜表示，因為這款藥品為四級管制藥品，一定要看診、經醫師評估適合才開，也會勾稽有無重複用藥，即便自費看診，但醫師超量開藥，食藥署藥品管制組也會發現並確認狀況，有遇到部分狀況是「分享藥」，因為患者覺得服藥後效果很好，就把沒有吃完的藥品分享給他人，或者覺得效果好就想囤藥，而不斷請醫師開藥，提醒患者應確實告知自身狀況。

張文靜說，這款藥品的副作用之一為夢遊，就曾有患者吃藥之後，半夜起來吃餅乾、吃泡麵而不自知，但因為並非所有人都有這樣的狀況，所以會請同住者協助觀察患者用藥之後的狀況，且每個人的病況不同，例如更年期荷爾蒙波動影響，還是應該找出具體病症後處理，才不會多吃藥。

使蒂諾斯的連續使用，通常不可超過7天，否則會有成癮風險，張文靜表示，根據調查統計，全球使蒂諾斯成癮，乃至安眠藥成癮的現象普遍存在，這與錯誤的用藥理念以及用藥習慣都有直接關係，且這款藥以心理依賴性高，患者可能因為擔心，自己不吃藥就睡不著，還是要釐清自己是生理還是心理依賴。