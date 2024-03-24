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蛋價將漲2元！ 產量減少 明起雞蛋批發價48元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周蛋價預期將調漲2元，批發價漲至48元、產地價漲至38.5元。示意圖。本報資料照片
本周蛋價預期將調漲2元，批發價漲至48元、產地價漲至38.5元。示意圖。本報資料照片

盡管4月為雞蛋消費淡季，但台北市蛋商公會理事長林天來表示，因之前蛋農自主減產，加上先前春節的庫存已幾乎消化完畢，初步討論本周蛋價將漲2元，確切價格將於下午開完會後公布。

先前因國內雞蛋買氣低迷，蛋農自主性減產、提前進行老母雞汰換與換羽，以維持供需平衡。

林天來表示，近期雖國內不少飼料大廠如大成、卜蜂等紛紛貼出降價通知，行政院也決議黃豆、小麥、玉米等關鍵原物料稅負減徵措施，延長至今年6月底，力求穩定民生物價，另外電價也將調漲。但這次調漲原因不受上述影響，單純就市場機制來觀察雞蛋銷售情況，以決定是否調整雞蛋價格。

林天來表示，蛋價波動與消費者需求相關，會遵循市場機制。蛋農先前自主減產、提前進行老母雞汰換與換羽作業，產量下降以達供需平衡，蛋商春節的庫存量也已幾乎銷售完畢，因此雞蛋產銷初步共識本周蛋價將漲2元，周一起批發價從每台斤46元漲至48元、周三起產地價從每台斤36.5元漲至38.5元。

中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍表示，飼料價格已降價一段時間，但公斤飼料仍要14.6元，和先前每公斤10元左右相比還是偏高，認為每公斤飼料12元才是合理的價格區間，加上雛雞和中雞的價格以及飼養成本高漲，先前蛋價又連2波調降，扣除料成本後實在沒有利潤。

黃榮珍指出，政府雖延長5％黃小米關稅，但是幫助到飼料公司而非蛋農，雖然4月相對是雞蛋消費的淡季，但因成本高昂，加上自主性減產，目前雞蛋每日生產量已從12萬500箱（每箱約200顆），降至11萬多箱，決定本周蛋價調漲，後續會再觀察市場銷售情況，強調尊重市場機制，該漲就漲、該降就降。

庫存 蛋價 雞蛋

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