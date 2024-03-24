暖熱如夏 中南部午後估飆36度 今起3天注意霧擾交通

暖熱如夏持續至明天，中央氣象署預報員官欣平說，預估今天中午至下午彰化以南至高雄近山區達36度高溫，屏東也接近36度，留意紫外線偏高；北部今明天也上看32度。周二變天，鋒面快速通過，北部、東半部快速降雨，各地略降溫，北部低溫降至17度，周四又開始回溫。中南部則暖熱一周，低溫不低於20度，高溫逾28度。

官欣平表示，今天下午，宜蘭、東北部地區、中北部地區留意降雨。他說，今天至明天，因高壓迴流，偏南風至西南風環境，整體天氣暖熱，花東局部地區偶有降雨；中部以北山區、東北部留意午後局部短暫陣雨。

他說，周二鋒面快速通過，降雨明顯集中在北部、東半部地區，預估這波冷空氣強度為東北季風等級，雨後天氣逐漸轉乾，影響以北部、東北部為主，中南部感受溫度降幅並不大。

官欣平說，周三至周四東北季風影響，不過因水氣減少，降雨緩和，剩下東南部、宜蘭部分區域有降雨現象。周五至周六，水氣稍增，北台灣留意逐漸轉雨。此外，下周末，華南地區可能有雲系飄過，造成台灣附近水氣增多。

溫度方面，官欣平指出，隨著時序進入春季，相對較強、冷的空氣會少些，但仍要留意天氣快速變化，造成一段降雨現象。

他說，今天至明天，北部地區高溫超過30度，甚至接近32度 。周二北部、東半部溫度略降，不到冷，但沒那麼熱，中南部溫度僅略降，感受不明顯，以日夜溫差大為主，且中南部未來一周低溫大於20度，高溫也落在28度以上。周三至周四清晨，北部從低溫超過20度再回到17度，但周四冷空氣減弱，溫度又略回升。