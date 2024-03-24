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今明炎熱飆35度高溫 中部以北午後雨 周二變天鋒面快閃
今天清晨的低溫有逐漸升，大致都在17度以上。天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，今天的高溫已經來到26-28度左右，中南部地區也有上升到29度，預估今天高溫有機會上升到33度左右，局部內陸地區可能來到34-35度，整體感受相當暖熱。
天氣部分，他說，今天在東南至偏南風持續影響下，各地天氣大致多雲到晴，午後受熱力作用影響雲量增多，中部以北、東部山區有局部短暫降雨機會。
方俊元表示，明天各地持續是較穩定晴到多雲天氣。午後受熱力影響，雲量仍會增多，中部以北、東部山區有局部短暫降雨機會，降雨區域可能會比今天多一些。夜晚到隔日清晨中北部有低雲或起霧發生的可能。氣溫方面有機會比今天再高1-2度左右，持續是較暖熱的天氣。
他說，周二北方的低壓鋒面系統的尾端將逐漸南下通過台灣，預估會在上半天開始受到微弱鋒面影響，中部以北地區將會轉陰天並有短暫陣雨，並在晚間就會遠離。
東北季風短暫增強，整體的降雨也會快速減少，方俊元表示，這波東北季風並沒有明顯的冷空氣南下，整體的氣溫會略下降，幅度不明顯。
到了周三這波東北季風快速減弱，環境轉偏東風，各地的氣溫會再次上升，方俊元表示，預估晚間到隔日清晨中北部地區有低雲或起霧發生的機會，可能影響能見度。
空氣品質部分，方俊元表示，這幾天在東南到偏南風的環境下，北部地區持續是位在環境風向的背風側，整體的空氣汙染物不容易擴散排解，中南部地區雖然因環境風向影響，有較前一段時間來的好轉，但整體的空氣汙染物仍是比較多的，提醒呼吸道敏感族群外出多留意。
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