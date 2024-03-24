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檢驗未出爐仍繼續製造 桃園青辣椒粉驗出蘇丹紅將送辦

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園恒佳公司的青辣椒粉被檢出含有蘇丹3號24ppb，衛生局已通知業者下架回收。圖／桃園市衛生局提供
桃園恒佳公司的青辣椒粉被檢出含有蘇丹3號24ppb，衛生局已通知業者下架回收。圖／桃園市衛生局提供

又傳出青辣椒粉被驗出蘇丹紅，桃園市衛生局3月17日抽驗新屋區恒佳實業有限公司製造廠的青辣椒粉，22日檢出含有蘇丹3號24ppb，衛生局已通知業者下架回收，並於昨天至廠內封存原料177.4公斤及再製成品445公斤。由於業者涉及違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款相關規定，將移請司法機關偵辦。

衛生局表示，昨天前往新屋恒佳實業有限公司製造廠，調閱生產製令單，該批違規青辣椒粉於今年1月9日向高雄佳廣公司進貨300公斤，再製成「精緻椒鹽粉」272.4公斤、「純白胡椒粉」660公斤、「特製白胡椒粉12.7公斤」及「特A白胡椒粉559.5公斤」等4項產品，總計生產1505公斤，已出貨860公斤至3家下游商，立即通知所轄衛生局協助下架回收，另中繼站暫存200公斤已通知運回。

衛生局說，3月4日檢出保欣青辣椒粉含蘇丹色素事件之際，即發文提醒食品製造廠使用辣椒粉原料，主動向供應商索取合格檢驗報告或將成品送至檢驗機關檢驗，亦發出簡訊通知業者自主通報，並回覆使用胡椒粉系列狀況，但恒佳公司並未回覆，雖該公司3月12日已自主送驗青辣椒粉原料，但未取得合格檢驗報告之前，仍製造、加工、調配添加未經中央主管機關許可的添加物。

衛生局表示，食品業者製造加工食品販售，發現產品有危害衛生安全之虞，應依桃園市食品安全管理自治條例第7條規定，即主動停止製造、輸入、加工、販賣，通知相關廠商自主預防性下架，並於24小時內通報衛生局，違者可依食安法第7條及第47條處3萬至300萬元罰鍰。

蘇丹紅 衛生局 辣椒粉

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