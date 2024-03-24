高鐵費率達調價門檻 交部：未必漲

你也有這種困擾嗎？一名網友哀嘆如廁後總是無法完美清潔屁屁，甚至讓他哀嘆「心情低落」，鄉民直呼「飲食要注意，可能吃太油了」、「可能是肛門的鬆弛疾病，建議去醫院掛號檢查」。不過，台北馬偕醫院大腸直腸外科醫師孫文俊分析2種可能讓便便擦不乾淨的情況，甚至表示有人肛門周遭有許多體毛會造成糞便殘留，「擦不乾淨是很正常」。

2024-03-23 22:07