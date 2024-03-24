快訊

桃園警分局前警匪爆槍戰 1員警左肩中彈送醫 嫌犯落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵費率達調價門檻 交部：未必漲

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
交通部每年依最新物價檢討高鐵基本費率，今年累計消費者物價指數已經達5.51%。本報資料照片
交通部每年依最新物價檢討高鐵基本費率，今年累計消費者物價指數已經達5.51%。本報資料照片

交通部每年依最新物價檢討高鐵基本費率，今年累計消費者物價指數可調至每人每公里四點五五一元，若再加上加成因子，以現行北高票價一四九○元，最高可漲到一七二○元。

交通部長王國材表示，基本費率調整，票價不一定會調整，仍要看高鐵公司評估。

交通部依照高鐵興建營運合約，每年會根據台灣消費者物價變動率檢討高鐵費率。

現行高鐵基本費率為每人每公里四點三一三元，根據消費者物價總指數、法定優待票差額交叉補貼及離峰、通勤等優惠損失計算，費率最高可漲至每人每公里五點○六一元，確切數字仍待交通部近期公告。

王國材表示，基本費率調整，票價不一定會調整，要看高鐵公司評估，目前高鐵公司未提出。

高鐵公司則表示，將依照合約相關規定，綜合考量內部營運成本，外部社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。

交通部長 消費者 高鐵

延伸閱讀

我憂23條立法後「赴香港風險增」 被港府點名譴責

港通過基本法23條增觀旅風險 王國材：國人就別去了

電價漲帶動大眾運輸票價 王國材：TPASS票價不會調整

桃機修跑道新標準 王國材：關閉逾12小時專案處理

相關新聞

交通部規劃1200元以下違規不可檢舉 行人團體高市府門前點燈默哀

交通部將檢討違規記點制度，規劃檢舉罰鍰1200元以下的違規將不記點，也不接受民眾檢舉。今晚超過百人聚集在高雄市政府四維行...

亞大美術館展出王懷慶50年創作展 中國皇帝系列吸睛

亞洲大學附屬現代美術館慶祝開館10周年，再度與元大文教基金會攜手，以享譽國際的華人當代藝術師王懷慶作品為主題，舉辦「王懷...

悼念3023名交通罹難者 上百人交通部前摺紙鶴、排蠟燭

行政院近日拍板1200元以下微罪不檢舉、不記點，引發路權團體不滿。路權團體「還路於⺠ VISION ZERO TAIWA...

他苦惱上大號擦不乾淨 醫生卻這樣建議

你也有這種困擾嗎？一名網友哀嘆如廁後總是無法完美清潔屁屁，甚至讓他哀嘆「心情低落」，鄉民直呼「飲食要注意，可能吃太油了」、「可能是肛門的鬆弛疾病，建議去醫院掛號檢查」。不過，台北馬偕醫院大腸直腸外科醫師孫文俊分析2種可能讓便便擦不乾淨的情況，甚至表示有人肛門周遭有許多體毛會造成糞便殘留，「擦不乾淨是很正常」。

十大癌症消化疾病多 消化系年會一連2天 高醫大登場

台灣十大癌症死因中，消化系疾病占了四項，包括大腸癌、肝癌、胃癌及胰臟癌等，其中大腸癌長年高居男性癌症死因榜首，發生率為亞...

升息又要漲電價 大漲價時代降落！最有感的漲價是「它」

昨（21）日央行意外公布升息半碼，電價也確定調整，交通運輸成本也會跟著增加，首當其衝的台鐵及公路客運也將全面喊漲。交通部長王國材20日鬆口表示，目前台鐵已經著手討論票價調整，公路客運方面也提出了明確的漲幅，高鐵則尚未提出。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。