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高鐵費率達調價門檻 交部：未必漲
交通部每年依最新物價檢討高鐵基本費率，今年累計消費者物價指數可調至每人每公里四點五五一元，若再加上加成因子，以現行北高票價一四九○元，最高可漲到一七二○元。
交通部長王國材表示，基本費率調整，票價不一定會調整，仍要看高鐵公司評估。
交通部依照高鐵興建營運合約，每年會根據台灣消費者物價變動率檢討高鐵費率。
現行高鐵基本費率為每人每公里四點三一三元，根據消費者物價總指數、法定優待票差額交叉補貼及離峰、通勤等優惠損失計算，費率最高可漲至每人每公里五點○六一元，確切數字仍待交通部近期公告。
王國材表示，基本費率調整，票價不一定會調整，要看高鐵公司評估，目前高鐵公司未提出。
高鐵公司則表示，將依照合約相關規定，綜合考量內部營運成本，外部社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。
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