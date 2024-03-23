亞大美術館展出王懷慶45件作品 中國皇帝系列吸睛

亞洲大學附屬現代美術館今天舉辦「王懷慶：五十年創作精選展」記者會，將展出王懷慶45件作品，其中「中國皇帝系列」6名皇帝齊聚，呈現獨特歷史詮釋內容，展期至10月13日止。

亞洲大學附屬現代美術館與元大文教基金會攜手，今天舉辦「王懷慶：五十年創作精選展」記者會。系統性的呈現王懷慶的45件代表作品；他的經典鉅作「中國皇帝系列」，6名皇帝齊聚亞美館，盛況空前，是台灣中部美術館首次舉辦的王懷慶作品展，也是繼「趙無極大展」後，睽違7年，亞美館再次與元大文教基金會共同攜手合作。

年屆80歲的王懷慶從中國北京來台分享自身藝術成就。他表示，多年來只知道一張接一張、一年接一年不斷的畫，從不間歇，不知不覺中50多年的時光從筆尖悄悄溜走，自己也從青年進入暮年。他期許「在充滿變幻、矛盾、紛爭與懷疑的當下，讓我們共同守護藝術這塊人類彌足珍貴的精神家園」。

策展人王嘉驥說，「大師的作品始終透露著一股深沉的文化危機感，似乎是源自於對於文化與傳統斷裂的不安」。他的作品凝煉出形式極簡與饒富深刻東方美學內涵，在中國、國際重要大展獲獎無數，為最具代表東方藝術的畫家之一。

台中市副市長黃國榮、亞大創辦人蔡長海、董事林嘉琪、亞洲大學校長蔡進發、元大金控與文教基金會董事長馬維建等人出席今天活動。黃國榮盛讚王懷慶是華人藝術世界的驕傲，將東方的美學以及個人對歷史的感受，透過自身的生命經歷呈現出來，是一部動人生命史詩。

蔡長海說，這次展覽與元大文教基金會共同舉辦，是繼7年前大師趙無極畫展後再度合作，「偉大的藝術能啟沃心靈，期盼這檔王懷慶展覽帶來嶄新視野」。

亞美館館長潘襎指出，這次特展是大師相隔10餘年、也是首次在台灣中部美術館的大展，有45件尺幅巨大的平面、立體作品，是他從1970年代至近期代表性精華作品。其中「中國皇帝」系列形式各異、表現手法也各有不同，具有其獨特的歷史詮釋內容。

「王懷慶：五十年創作精選展」展期3月24日至10月13日，展出王懷慶45件作品，其中代表作之一「中國皇帝」系列，將盛唐最具歷史淵源的帝王像，以中國寫實主義脈絡演繹，抽離具象描繪後的畫面，表達出一幅幅濃縮後的歷史與文化肖像。

依亞美館簡介，王懷慶畫作風格鮮明，早期作品反映出文革後的傷痕美術的特質，擁抱被破壞的美好古代文明；從1980年代中期以後，他從安徽當地黑瓦白牆建築特色獲得極大衝擊，產生視覺革新，自此他的繪畫色彩漸簡化為黑白色系，對空間物件的具象表現轉向平面建構，開啟他探索與觀察物件結構再重組的視覺語彙，成形塑個人創作風格。