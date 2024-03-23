賴清德「健康台灣」論壇啟動 成大醫前院長：打造增加健康餘命的台灣

準總統賴清德選前提出「健康台灣」政見，啟動「國家希望工程」國政藍圖的社會溝通任務，首場「健康台灣」論壇今在高雄展開，論壇召集人、成大醫院前院長陳志鴻表示，將作為台灣第一位醫師總統的賴清德，始終以國人健康為念，希望逐步打造減少不健康餘命、增加健康餘命的台灣。

陳志鴻說，論壇從南部及東部出發，顯示賴清德關注南北、東西部資源不均的問題，自收集意見、啟動社會溝通開始，落實均衡台灣的原則；論壇邀請各醫療界、專業學會、醫事團體包含護理、藥師、醫檢、牙醫、營養、心理師及原住民醫學會等意見領袖共同討論，為新政府上任前的重點執政方針提出建議，做前期準備並回應社會期待。

陳志鴻表示，「健康台灣推動聯盟」是由理念相近的醫界領袖結合而成，為一個跨領域、跨世代、跨地域的民間平台，希望透過此平台，來整合全國醫療服務專業人士的建言，從實務經驗的角度，協助台灣第一位醫師總統賴清德落實其「健康台灣」的國政願景。

賴清德提出的「健康台灣、樂齡社會」政見中，有一個重要且困難的綱領，就是根據1986年的《渥太華宣言》，任何國家政策的制定，都要依照健康原則執行策畫，不違背健康，政府需要規劃讓民眾對健康促進擁有自我改善技能的環境。

陳志鴻說，政府對健康服務的方向，不是只有看病、治病，更重要的是從上游開始，從兒婦照護，重要疾病如癌症和三高的早期篩檢，結合後續的健康促進和家醫照顧，以最佳的治療指引來控制重要疾病危險因子以降低重要器官傷害的風險。