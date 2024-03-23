路權團體今遊行提訴求 她11年內兩度遭撞今坐輪椅響應

我國去年逾3000人死於交通事故，行政院近日拍板1200元以下微罪不檢舉、不記點，引發路權團體不滿。行人零死亡推動聯盟今天下午在立法院外聚集上百位民眾遊行抗議。其中1位蘇姓民眾過去曾2度遭轉彎車撞上，造成頸椎脊髓損傷，今坐著電動輪椅前來響應。交通部長王國材則表示，大家可以在立法院公聽會理性討論。

行人零死亡推動聯盟今下午於立法院外圍舉辦遊行活動，現場聚集上百人響應，包括民進黨林月琴、民眾黨立委黃珊珊、台北市議員張志豪、陳宥丞，時代力量主席王婉諭等人都出席。活動現場更邀請民眾簽署「不自殺聲明遺囑」，表達簽署者絕不會自殺死亡，交通部擴大放任違規行為，故隨時可能被處死於道路違規。

此外，現場也立起交通部長王國材看板，讓民眾寫下「給國材的話」，不少人紛紛寫下「還我公平正義」、「保障行人路權」、「生命大於民意」等，表達不滿。

對此，王國材表示，大家可以在立法院公聽會理性討論，對於捍衛行人路權，交通部跟大家目標一致。

1名今天坐電動輪椅前往參與遊行的蘇姓民眾表示，她過去曾發生2次意外，都是走在斑馬線上被轉彎車撞上，第一次是2011年被一輛自小客車撞上，造成頸椎脊髓損傷，時隔11年又遭到計程車撞上，事後承辦員警稱她以時速10公里的電動輪椅去撞時速100公里以上的計程車肇事，但從監視器明顯看見計程車行經斑馬線沒減速釀禍。

行人零死亡推動聯盟指出，此次遊行有5大訴求，包括「改善道路工程」，規劃合理的上下客區、臨時停車格、避車彎、卸貨區等，並且提出改善計畫及期限；「規劃配套措施」，在道路環境改善前，應有相關的配套措施，如貨車卸貨應放置三角錐或車擋警示等；「建立回訓制度」，建立不適任駕駛、高齡駕駛等回訓制度，建立合理管控駕駛人的措施。

「改革交通執法」，具體評估與規劃執法人力需求及增加基層參與，增設停管處的交通助理員，改善執法量能不足的問題；「退回修法草案」，立法院在取得民間共識前應退回法案，並與相關團體「召開公聽會」，廣納各團體意見。

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙表示，這次修法草案並沒有凝聚民間共識，希望可以退回。記點制度是淘汰不適任駕駛的方式，貿然取消是縱放路上違規，導致違規常態化，對所有人安全都是很大疑慮，希望草案不要草率地以1200元罰款區分，後續會在公聽會提出更清楚資訊向大眾說明，也會持續拜會國會委員盼獲得支持。