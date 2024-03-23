2024年消化系年會 逾千名專家探討醫療新趨勢

2024年消化系聯合學術演講年會今天在高雄醫學大學舉行，逾千名國內外專家學者齊聚探討消化系醫學最新發展趨勢。探討人工智慧運用、交流新知識，盼幫助民眾遠離癌症威脅。

由台灣消化系醫學會及台灣消化系內視鏡醫學會共同主辦的2024年消化系聯合學術演講年會，23至24日在高雄醫學大學舉行，逾千名國內外消化系專家學者齊聚，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後首次實體盛大舉辦。

此次年會以「消化系醫學最新進展與觀點」為主題，研討AI科技在消化醫學運用、免疫細胞治療及微生態在癌症治療及再生醫學新進展，及胃道腫瘤、膽胰臟疾病、B肝、C肝等治療新趨勢。

台灣消化系醫學會理事長吳明賢說，值得關注的是，最新科技如AI人工智慧等對消化系統疾病的應用，對將來國民健康有很大幫助，也能減輕醫療負擔。

吳明賢預測，未來10年消化醫學隨著基因序列分析、腸道菌培養及人工智慧等技術進展，將朝向精準醫療和智慧醫療發展，同時AI在影像診斷、病理分析等領域應用，將提高診斷準確性和效率，微型胃視鏡技術也使治療更輕便及無創。

台灣消化系內視鏡醫學會理事長邱正堂說，藉由AI大數據，協助醫師判斷是良性或者壞的瘜肉，讓患者獲得較好的預後、生活品質與照顧，因此近10年，台灣在胃癌、食道癌或大腸癌的死亡率，透過內視鏡協助而大幅降低。

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院院長吳登強表示，會中可見許多新知識交流，包括美國、澳洲學者也一同探討關於幽門桿菌致癌及處理等議題。此外，2025年台灣將邁入超高齡社會，失能照護需求殷切，再生醫學領域也日益重要。

據台大醫院邱瀚模及亞東醫院李宗熙2名醫師分析，近20年來，50歲以下大腸癌發生率增加近30%，其中台灣發生率更高居全亞洲之冠。這些年輕族群檢出大腸癌時，高達70%已處於癌症的第三、四期，錯過最佳治療黃金時間。

胃腸科醫師除盼政府篩檢年齡從50歲下修到45歲，也呼籲民眾養成正確飲食、規律運動、定期篩檢、控制體重及拒絕菸酒檳榔等，才能降低罹癌風險。