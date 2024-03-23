快訊

UBA／莊朝勝23分領軍 政大險勝虎科外籍生軍團 4連霸差1步

陸15歲留學生聽演唱會遇莫斯科恐攻 同行友人「全身都是彈孔」

2024年消化系年會 逾千名專家探討醫療新趨勢

中央社／ 高雄23日電

2024年消化系聯合學術演講年會今天在高雄醫學大學舉行，逾千名國內外專家學者齊聚探討消化系醫學最新發展趨勢。探討人工智慧運用、交流新知識，盼幫助民眾遠離癌症威脅。

由台灣消化系醫學會及台灣消化系內視鏡醫學會共同主辦的2024年消化系聯合學術演講年會，23至24日在高雄醫學大學舉行，逾千名國內外消化系專家學者齊聚，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後首次實體盛大舉辦。

此次年會以「消化系醫學最新進展與觀點」為主題，研討AI科技在消化醫學運用、免疫細胞治療及微生態在癌症治療及再生醫學新進展，及胃道腫瘤、膽胰臟疾病、B肝、C肝等治療新趨勢。

台灣消化系醫學會理事長吳明賢說，值得關注的是，最新科技如AI人工智慧等對消化系統疾病的應用，對將來國民健康有很大幫助，也能減輕醫療負擔。

吳明賢預測，未來10年消化醫學隨著基因序列分析、腸道菌培養及人工智慧等技術進展，將朝向精準醫療和智慧醫療發展，同時AI在影像診斷、病理分析等領域應用，將提高診斷準確性和效率，微型胃視鏡技術也使治療更輕便及無創。

台灣消化系內視鏡醫學會理事長邱正堂說，藉由AI大數據，協助醫師判斷是良性或者壞的瘜肉，讓患者獲得較好的預後、生活品質與照顧，因此近10年，台灣在胃癌、食道癌或大腸癌的死亡率，透過內視鏡協助而大幅降低。

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院院長吳登強表示，會中可見許多新知識交流，包括美國、澳洲學者也一同探討關於幽門桿菌致癌及處理等議題。此外，2025年台灣將邁入超高齡社會，失能照護需求殷切，再生醫學領域也日益重要。

據台大醫院邱瀚模及亞東醫院李宗熙2名醫師分析，近20年來，50歲以下大腸癌發生率增加近30%，其中台灣發生率更高居全亞洲之冠。這些年輕族群檢出大腸癌時，高達70%已處於癌症的第三、四期，錯過最佳治療黃金時間。

胃腸科醫師除盼政府篩檢年齡從50歲下修到45歲，也呼籲民眾養成正確飲食、規律運動、定期篩檢、控制體重及拒絕菸酒檳榔等，才能降低罹癌風險。

癌症治療 醫學 醫師

延伸閱讀

傳蘋果與百度初步洽談 擬在中國市場用本地AI技術

醫推敲凱特王妃可能罹患「這癌症」 40歲以上罹患機率升高

幫病友發聲... 2024亞太患者創新峰會 聚焦病人專家培訓

MLB／水原一平是否偷錢？日本專家憂大谷翔平恐成調查對象

相關新聞

清明連假將至！首日恐創歷史最大交通量 預估國5南下凌晨塞到下午

清明4天連假從4月4日到7日，高速公路局預估，首日雪隧南向車潮有機會創下歷史最大交通量，國道5號南向南港到頭城將從凌晨4...

汪小菲指控大S濫用「史蒂諾斯」 醫：可助眠但成癮性高

大S（徐熙媛）前夫汪小菲昨晚衝進警局鬧事，不僅眼神迷離且疑似喝醉酒，揚言實名舉報大小S長期濫用藥物，其藥物為「史蒂諾斯」...

今高溫飆35度！創入春最高溫 下周迎東北季風這日起變天

中央氣象署表示，今天一路到下周一各地都溫暖偏熱，今天最高溫出現在嘉義馬頭山35.4度，基隆、雙北地區也有32度高溫，為今...

影／屏東萬丹泥火山今年首噴發 村民點火燒、引流泥漿降低農災

屏東萬丹泥火山今天下午2時許再度噴發，距上次相隔4個月，也是今年首度噴發，萬丹鄉灣內村長陳玉意說，這次有3處噴發點，其中...

疫後出現報復性出國旅遊 這兩大市場航班恢復率超過疫前

疫後航空旅遊快速復甦，根據桃園機場公司統計顯示，疫後第一年（2023年）桃機各航線飛航狀況，美加、東南亞（越泰柬寮緬）的...

大胃王免開刀！ 使用內視鏡袖狀胃成形術治療 1天就出院

內視鏡成治療利器！高雄一名罹患糖尿病的男子禁不起美食誘惑，體重105公斤，在高雄市立小港醫院接受俗稱「胃鏡縮胃」的「內視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。