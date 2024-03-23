今天最熱恐飆35度高溫！短期預報沒有顯著降雨 專家籲節水

昨天受到東南風帶來暖空氣影響，溫度普遍上升不少，天氣風險公司天氣分師柯聿寧表示，昨晚到今天清晨市區低溫18度以上，今天風向大致為東南到偏南風，暖空氣持續影響，整體溫度將再上升，預估北部高溫可達30度，中南部近山區局部高溫可能達34-35度。

天氣方面，他說，因大氣中高層有雲系通過，偶有雲量變多的現象，平地大致穩定，不過午後在山區開始有些熱力作用，可能導致局部雲雨發展，帶來少量的短暫雨。雖然這個季節還不容易有劇烈的午後熱對流，但上山活動時須留意一下天氣的變化。

柯聿寧表示，明天到下周一長江流域有鋒面發展東移，使台灣附近的風向由東南轉為偏南到西南風，各地溫度仍暖熱，高溫普遍可達31-33度，中南部近山區高溫則可達35度或以上，中北部沿岸風浪略為增大，午後山區可能降雨的區域較偏向山的東北側。

空氣品質方面，柯聿寧表示，今天因風向為東南到偏南風，中北部為弱風區，汙染物濃度容易累積，有可能達到對敏感族群不佳等級。明後兩天轉偏南到西南風，弱風區轉移到北部，中部空氣品質逐漸好轉，但北部仍差，外出須留意空氣品質狀況。

柯聿寧表示，到了下周二，鋒面氣旋往日本移動，尾端微弱的結構約在上午過後掠過北部，東北部將逐漸轉為陰有短暫雨天氣。鋒面尾端掠過後東北季風稍增強，整體溫度也稍稍下降。

他說，下周三東北季風即減弱、轉偏東風環境，溫度逐漸回升。晚間到隔日清晨中北部有霧或低雲發生機率。下周四過後環境較複雜，大氣中高層有不穩定的結構存在，但低層並沒有很明顯的鋒面結構，預報資料上降雨部分一直有變動的現象，由於沒有明顯的冷空氣南下，預估為比較偏暖但天氣不穩定的狀態。

柯聿寧表示，原本去年冬季各機構對於今年春季的降雨預報資料顯示為正常到略偏多，但到目前為止統計實際降雨大致偏少，接下來短期預報上仍然沒有顯著的降雨。中長期預報上，台灣位於乾溼訊號交界附近，降雨多寡不明朗。根據氣象署季預報資料來看，仍以正常機率最高，但偏少的機率比偏多的機率略高一些。在沒有明顯降雨之前，仍須有節水的措施或準備。