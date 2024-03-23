反對交通惡法 路權團體下午立院遊行簽「遺囑」諷政府
行政院會日前通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，1200元以下罰鍰不開放檢舉、不記點，並送立法院審查。多個路權團體發起今天舉辦大型遊行陳抗活動，其中，「行人零死亡推動聯盟 TVZA」下午在立法院前的遊行現場，邀集民眾簽署「不自殺聲明遺囑」，諷刺政府縱容違規。
行人零死亡推動聯盟今天下午2時至4時在立法院群賢樓前，舉辦「反對交通惡法，停止殘害交通」遊行陳抗活動。「行人零死亡推動聯盟 TVZA」臉書粉專表示，歡迎民眾穿著白色服裝響應，活動現場準備了「國材立牌」，可在立牌上留下給交通部長王國材的愛。也提供「不自殺聲明遺囑」，「為明天可能就會被撞死做好準備」。
去年有3023人因交通事故喪命。「行人零死亡推動聯盟 TVZA」發起的遊行活動，除了團體短講、「要你命3千：違停大富翁」行動劇，現場將發放「遺囑」給民眾簽署，「為明天可能就會在馬路上死去的自己寫下遺囑」。下午2時30分的「為3023人一哭：路祭」，將搖鈴念口號遊行，之後登場的大腸花論壇，開放群眾自由發言。
行人零死亡推動聯盟表示，去年交通部長王國材、副總統賴清德簽下行人宣言，承諾將「行人安全」作為任內最重要的事，也設定了馬路死傷年減7%的目標，結果死亡數破3千，受傷數破50萬新高。
行人零死亡推動聯盟表示，交通零死亡願景未能達標，沒有人檢討、負責，沒有改善政策、規畫，反而推出了侵害弱勢用路人權益的草案，可見政府並未將用路人性命當真看待。為了每天都可能在馬路上被撞死的自己，設計「不自殺聲明遺囑」，歡迎民眾在遊行現場簽下，將彙集起來，讓政府正視人民生命應有的最基本保障。
「遺囑」內容為：
「本人聲明絕對不會自殺死亡，但因台灣交通道路法治崩壞，交通部擴大放任違規行為，執政當局認定本人性命不足以與民怨相當，故隨時可能被處死於道路違規，特立遺囑。
我被處死後，所擁有之用路自由、權力，以及合法抗議政府施政錯誤之陳抗力量，全權移交給所有公民，持續爭取交通零死亡的願景。希望我的故事能被記住，並激勵夥伴繼續前行，勇敢地面對每個挑戰，並始終保持一顆純真、善良的心，繼續為行人的權益奮鬥。
我主張立法院退回道交修惡，反對公部門壓榨弱勢，反對漠視用路人性命，反對政府縱容違規、草菅人命。
漠視弱勢者的受難，就是迫害人員的同謀。人民的力量比公權力更偉大。
見證人：行人零死亡推動聯盟」
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