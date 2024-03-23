照顧不離職-友善職場篇／日本推有薪介護假 德國准休長假

日本高齡化嚴重，經濟產業省去年三月調查推算，二○三○年將有三一八萬名職場照顧者，若不提供協助，這些照顧者恐無法兼顧工作，而這族群七成介於四十至五十九歲，許多人是中高階主管或資深員工，若離職，公司需重新徵才培訓，花費一筆人事成本，伴隨的經濟損失估計達九兆日圓（約台幣一兆九千億元）。

日本政府因此推出「介護休假制度」，照顧假期最長達九十三天，也對落實此政策的企業提供資金補助。員工請假照護還能領到三分之二薪資，照顧假天數用完後，政府也提供縮短上班時間、在家工作等配套方案。厚生勞動省網站詳細分類各種需要照護的狀況，包括照護長者、育兒等，提供企業申請補助。

然而，實際申請力者不到一成。日本企業文化讓照護者很難開口請假。一些日本大企業如「花王」和「日本電氣」便主動公開自家介護離職對策，並進行產業意見交流。應對的第一步是在職場研修普及相關知識，設立諮詢窗口，關心可能面臨照護需求的員工。

德國也有友善照護者措施，規定只要公司員工人數超過十六人，就應遵循「照護假法」；員工人數超過廿六人，也應提供員工請領「照護看護假」權利。

德國「照護假法」規定，照護者可擁有十天無薪緊急照護假，也有權申請補助照顧者補助金；若因家庭嚴重變故，員工能留職停薪六個月，並申請無息貸款負擔生活開銷。

接續通過實施的「家庭照護法」也規定，有照護需求員工可享每周至少十五小時彈性上班，可持續兩年，也能申請無息貸款。德國以這兩套法律，提供家庭照護者更多工作彈性及經濟安全。

近親若將臨終，德國員工也可以一次休假三個月，或在短期內密集請假。德國也發展「暫停鍵」計畫服務，提供年輕照顧者建議、照護資訊及喘息機會。