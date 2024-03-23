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照顧不離職-友善職場篇／友善職場 幫企業留住人才

聯合報／ 記者楊孟蓉沈能元／台北報導
支持勞工照顧不離職，已有企業准許照顧者在家工作陪伴長輩與彈性工時。示意圖，非新聞當事人。記者邱德祥／攝影
支持勞工照顧不離職，已有企業准許照顧者在家工作陪伴長輩與彈性工時。示意圖，非新聞當事人。記者邱德祥／攝影

「零家庭照顧者」的時代來臨，家總推動長照新三不，分別是「不離職照顧」、「不必然自己照顧」、「家庭不失和」。其中「不離職照顧」要靠企業提供「友善照顧職場」，有助留住重要的員工資產，更符合ＥＳＧ企業永續指標「社會責任」及「公司治理」的目標。

支持照顧者不離職，建立友善職場，不但留住重要人才資產，更符合企業「ＥＳＧ」永續指標中「社會責任」及「公司治理」，國內已有企業展開行動。台灣默克從二○二二年導入「未來工作模式」，提供員工彈性工時等，更在全球發起「擁抱照顧者計畫（Embracing Carers）」倡議，提升大家對照顧者重要性的認知。

所謂「ＥＳＧ」指的是環境保護（E, Environmental）、社會責任（S, Social）及公司治理（G, governance）的縮寫，企業ＥＳＧ表現被視為永續指標，而勞資關係、多元職場、薪酬福利、招聘和職涯發展等，則是企業社會責任與公司治理的重要內涵。

默克集團於二○二二年在歐洲貿易商業協會支持下，攜手跨產業企業成立友善家庭聯盟（FamilyFriendly Alliance，ＦＦＡ），倡議多元共融職場文化，構建友善成家與生育職場環境，已邀集超過十八家跨國企業響應。台灣默克總經理池田秀子強調，支持員工照顧家庭，才能人才永續。

「照顧員工是默克的企業ＤＮＡ。」台灣默克人資長周世嘉表示，默克的「未來工作模式」，提供彈性工時、彈性地點及部分工時等三個主要作法，員工填寫表單即可申請，目前申請的員工約九成使用彈性工時或地點，兩者可以並行。

在家工作 陪癌母最後一程

「部分工時」更是台灣企業少見的設計，員工如需要同時照顧家人或計畫進修，但不想中斷職涯，便可提出討論，做出最佳工作安排，不用走到留職停薪甚至辭職的地步。周世嘉分享同事案例，一名員工因父親過世、母親罹癌需要照顧，申請在家工作，讓他陪伴母親走完人生最後一哩路。

默克去年獲首屆天下人才永續獎，獲獎原因之一是優於勞基法的假勤制度，包括家庭照顧假一年五天，以全薪計算，還有全台第一個有薪助孕假。周世嘉表示，默克集團依各國情況調整制度，「有薪的家庭照顧假」就是台灣員工於會議中共同討論而設。

台灣默克至今有超過千名員工，平均年齡在卅至四十歲，有廿幾歲的應屆畢業生，也有五、六十歲的中年員工，照顧需求各有不同，以往家庭照顧對象以育兒為主，隨著少子高齡化趨勢，愈來愈多員工需要照顧父母或同居伴侶，「根據台灣默克內部統計，過去一年來，員工申請有薪家庭照顧假的時數已達九千多個小時。」

儘管「照顧不離職」觀念已漸為人所知，但照顧失能父母而被迫辭職的情況還是屢見不鮮，可見台灣職場文化還是較難兼顧家庭與工作。默克在二○二一年與全球頂尖照顧者組織發起「擁抱照顧者計畫」，不局限照顧對象，企業以極大化的彈性模式，盡可能協助員工。

課程培訓 教員工照顧能力

「很多照顧者在家裡照顧生病的家人，並未支薪，他們的角色非常重要，可是卻未被重視。」池田秀子表示，「擁抱照顧者計畫網站」已建立五個訓練模組，透過課程培訓基本照顧能力，完成訓練後可獲得專業照顧者的認證。池田秀子希望默克帶動產業以健康老化和永續發展為目標，塑造對照顧者更好的環境。

家總表示，調查發現，因為顧老而離開職場的員工，五成是中高階主管，屬成熟型人力，一旦離職，不但是個人職涯損失，也影響企業競爭力。支持勞工照顧不離職，建立友善職場，合庫人壽、葡萄王生技等也將展開相關計畫， 希望有更多企業響應。

徵求友善職場

「照顧不離職」需要友善職場來支持，有時在最忙亂的時期協助照顧者找到方法，就能讓照顧者在職場穩定下來。有的職場提供有薪的家庭照顧假，有的協助利用政府長照2.0資源，您工作的場所有任何陪伴與支持照顧者的措施嗎？如果願意分享，歡迎推薦。

照顧不離職 「友善職場」大募集

數位版看這裡

幸福企業 挺員工顧長輩

四代同堂是目前少見的大家庭，但小咪和先生要照顧有慢性病史的年邁長輩，需協助監測生理數值及預防跌倒；孩子又因年齡差距大，需在不同時間點接送。原本還好，但先生因公受傷，所有重擔壓在她身上，幸好職場支持，事情最後有個圓滿結局。

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在家工作 工時 職場 職涯 高齡化

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