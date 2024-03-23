消除結核病 篩檢3大族群

世界衛生組織訂定二○三五年消除結核病目標，台灣結核病新發生率為每十萬人口廿八例，與十八年前相比，發生率下降約六成，若要達到消除結核病目標，疾管署指出，關鍵在四十五歲以上糖尿病控制不佳、六十歲以上慢性阻塞性肺炎以及洗腎患者，今年目標篩檢至少一點五萬人。

衛福部次長周志浩表示，台灣結核病新發生率雖大幅下降，去年仍有六千名新感染個案，有五百人因結核病喪命。疾管署副署長曾淑慧表示，沒有結核病（ＴＢ）症狀不代表沒有感染，潛伏結核感染（ＬＴＢＩ）可能已經感染結核菌，但因為免疫力夠而沒發病也不會傳染，然而一生中仍有約一成的機率會發病。

依國內統計，長照機構住民潛伏結核感染陽性率約為百分之十五。

曾淑慧表示，疾管署已針對國內潛伏結核感染高風險族群，如長照機構住民、山地原鄉、矯正機關、新住民、慢性病共病病人等，推動篩檢與治療，去年篩檢近十萬人，其中一點一萬多人被檢出陽性，接受治療比率達八成。

曾淑慧表示，今年潛伏結核感染篩檢的重點對象，則是四十五歲以上糖尿病控制不佳、六十歲慢性阻塞肺疾病，及洗腎病人，目標至少篩檢一萬五千人，民眾也可主動至合作醫療院所檢查。

台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源表示，結核病主要透過飛沫傳染，縱使感染也不需要太過焦慮，只要開始服藥，服藥當天的傳染率就可降低九成，按時服藥最快一個月內可以完成治療。