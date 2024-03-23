預立醫療諮商補助 第一線醫師：應配套確保諮商品質

台灣的病人自主權利法是亞洲第一部保障病人權利的專法，但因預立醫療諮商費用動輒數千，加上病主法適用對象受限，曾有專家點出，民眾為了自力救濟，轉以斷食善終方式協助自身或家人脫離維生醫療。健保署研議增加免費預立醫療諮商對象，但第一線醫師表示，確保諮商服務品質，也是政府應思考的重點。

台北慈濟醫院預立醫療照護諮商醫師常佑康表示，預立醫療決定內容包括拒絕人工營養等維生醫療，但這並不表示斷食善終，病人仍可以自然進食方式接受餵食，不過有意願在臨終時接受斷食善終，可藉由簽署預立醫療決定表明意願作為宣示，並與家人形成共識，在生命末期尊重病人意願，以舒適為主要考量。

「美國內華達州針對失智患者，在預立醫療決定書中增加拒絕經口進食選項。」常佑康指出，失智症病人狀況特殊，表達能力、判斷力退化至無法拒絕餵食，必須在仍有控制力的時候預作決定，若台灣能藉由修法在病主法中，針對失智症患者增加拒絕餵食的選項，患者末期退化至無法飲食，家屬就可不必再強行餵食，不會存有疑義。

常佑康說，政府以獎勵計畫及醫院評鑑等方式鼓勵預立醫療諮商，卻造成衝量亂象，有醫院一年簽署逾二千份預立醫療決定書，甚至傳出團體諮商時家屬未到場、由共同諮商的病人互為見證人，家屬不了解病人意願，反導致醫師執行預立醫療決定時遭阻礙，政府應鼓勵預立醫療諮商建立機制，以確保諮商品質，才不會讓預立醫療決定偏離初衷。