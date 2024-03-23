觀察站／國道工安 交部不該為德不卒

ＡＤＡＳ先進駕駛輔助系統近年來幾乎已是所有新車必有的車輛裝備，然而駕駛風險也隨之而來，國道去年平均不到五天，就有一起駕駛輔助系統車輛追撞緩撞車事故，嚴重威脅國道工安與道安，然而即便事故率不斷攀升，交通部卻仍停留在宣導、呼籲等佛系管理手段，拿不出任何對策，也難怪施工業者大嘆「我為了國道安全施工，誰又來為我的安全把關」。

過去國道施工交管守則沒有硬性規定上國道施工得有緩撞車隨侍在後，導致施工事故竟比超速還致命，當時交通部常將矛頭全指向「駕駛」，直到學者、業者疾呼緩撞設施的重要性時，交通部才仿佛大夢初醒般，強制國道施工須加緩撞設施，事故率才下降。

然而這項「德政」如今卻面臨駕駛輔助系統的考驗，然而交通部同樣仍將矛頭對準駕駛、車商，除了道德性勸說、宣導外，看不出其他對策，就算是請車安中心找車商「喝咖啡」，了解駕駛輔助系統是否有缺失，也同樣沒有下文，如今運安會立案調查，但看在天天都要上國道施工的包商眼裡，仍緩不濟急。

疫情期間，民眾轉往私人運具，再加上疫後旅遊旅次增加，國道去年累計交通量達三萬五六四七百萬車公里，創下歷史新高，然而這麼高的運量，道路維護的頻率自然也跟著增加，為了保障施工人員安全，緩撞設施更顯重要。

交通部當年為了保障國道施工安全，有了設置緩撞車政策，就不應該為德不卒，隨著駕駛輔助系統愈來愈流行，除了加強駕駛人行車教育及落實執法之外，更應該著手訂定法規納管，從嚴規範，這是對於人命的尊重，也是保障國道施工人員的安全。