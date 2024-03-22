癲癇發作硬物塞嘴？衛福部桃園醫院醫師：傷害更大

衛福部桃園醫院表示，每年3月26日為世界紫色癲癇日，紫色為癲癇的專屬顏色，這一天穿著紫色的衣物或配飾，喚起社會理解與關懷癲癇。 癲癇發作的型態變化較大，從動作上的大發作、發呆或是行為改變都有可能，以往常常被汙名化或被誤解為精神疾病，加上有些人不了解癲癇，造成患者讀書、生活、工作各方面受到不平等的對待，顯著影響病人的生活。

部桃神經內科醫師邱詡懷提醒，過去當病人大發作時會有錯誤的迷思，會將硬物塞到嘴巴內，這反而會對病人造成更大的傷害。若發現病友癲癇發作，建議移除周遭危險環境，不撬開嘴放入硬物，記錄發作時間與協助側躺維持呼吸道順暢等。

癲癇為腦部異常放電的疾病，可能為先天或後天的因素導致，病患年紀從嬰兒階段到老年階段都有可能，而台灣約有20萬人有相關疾病，許多人並未獲得好的診斷或治療。發病有各種表現，只要正確的診斷和完整的治療，能有很大機會得到良好的控制，癲癇患者在正確的藥物治療下有6成的機會緩解發作，如果藥物無法良好控制時，病患可以接受神經刺激術或是癲癇手術的方法治療，在完整正確的治療之下，不發作時的癲癇病友與常人無異。

部桃神經內科團隊關心癲癇病友權益，希望透過響應紫色癲癇日，打破癲癇刻板印象，建立正確認知觀念，創造癲癇友善就醫環境。