好天氣到下周！ 周末各地上看30度 這地可見34度高溫
中央氣象署指出，明天到下周一天氣溫暖穩定，各地留意高溫可達30度，中南部近山區平地更可達34度，僅東半部、恆春半島有零星降雨。下周二東北季風增強，北部、東半部水氣增加，緊接下周四、周五又回暖，各地為多雲到晴好天氣。
氣象署預報員黃恩鴻表示，明天到下周一天氣溫暖穩定，各地留意高溫可達30度，中南部近山區平地更可達34度，尤其周日將來到最高溫。這段時間水氣少，僅東半部、恆春半島有零星降雨，午後西半部山區也有零星雨，整體雨勢範圍小且短暫。
黃恩鴻指出，下周二、周三鋒面掠過、東北季風增強，水氣增加，北部、東半部有局部短暫雨，周三僅剩東半部有局部短暫雨，中南部仍為多雲到晴穩定天氣。下周四、周五回暖，各地為多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。
另外，他也說，明天起至下周二清晨前，金門及馬祖全天、西半部清晨有濃霧，能見度較低，提醒民眾留意。
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