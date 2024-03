行人地獄促退回10微罪不檢舉記點 路權團體明天2活動接力提訴求

我國去年逾3000人死於交通事故,行政院近日拍板1200元以下微罪不檢舉、不記點,引發路權團體不滿。行人零死亡推動聯盟明天下午2時將在立法院外遊行抗議;此外,「還路於⺠ VISION ZERO TAIWAN」、⾼雄市⾏⼈路權促進會明晚6時也將在台北、台中、新⽵及⾼雄舉⾏「⽩紙鶴悼念步⾏活動」,提出4大訴求捍衛路權。

路權團體「還路於⺠ VISION ZERO TAIWAN」、⾼雄市⾏⼈路權促進會共同發起「⽩紙鶴悼念步⾏活動」,提出4點訴求,包括要求立法院退回「1200元以下微罪不能檢舉、不記點」、「逕⾏舉發(科技執法、⺠眾檢舉)不記點」;健全⾏⼈路網,改善路側⼯程設計,讓駕駛⼈與步⾏者雙贏;於每季院級道安會報,制定各地降低交通傷亡的具體改善時程表,並檢核各部會每季執⾏成果。

另外,各縣市政府成立⼈本交通專責單位,制定各地脆弱⽤路⼈之相關政策規劃框架、主責各地⾏⼈環境改善、嚴重事故事發地點之⼯程分析與改善、依據交通狀況及執⾏交通稽查實際需要僱⽤交通助理員。

活動共同發起⼈之⼀、定居台灣的英國⼈Jonathan Knowles表示,希望⼤家在討論交通事故時,不會把它輕易化約成⼀個去⼈化的新聞片段或是⼀個年度數字。相信社會⼤眾愈肯認交通暴⼒的存在,愈能理解這個暴⼒所造成的傷害規模的巨⼤,才能讓該負責的⼈負起責任,才不會讓這些道路罹難者和受害者⽩⽩犧牲。

「還路於⺠ VISION ZERO TAIWAN」指出,活動將在明晚6時展開,各地集合地點為台北捷運⻄⾨站6號出⼝前、新⽵遠東巨城百貨前、台中新市政公園、⾼雄四維⾏政中⼼。台北場將從捷運⻄⾨站集合出發,步⾏⾄交通部前廣場,並在現場摺紙鶴,⽤蠟燭排出3023字樣,以紀念3023名交通罹難者。

「還路於⺠ VISION ZERO TAIWAN」召集⼈YC表⽰,交通安全議題不只是交通議題,⽽是國安問題,我國每年⾄少3000⼈因交通事故喪命,希望透過此⾏動,紀念因交通事故⽽離開⼈間的⽣命,讓更多⼈關注⼈本交通議題,重新審視台灣交通環境,並進⼀步向政府發出要求改善的訴求。