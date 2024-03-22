搭「空中法拉利」遊國境之南 屏縣府開放報名不到一周就滿額

屏東縣政府近年舉辦「空中嘉年華」活化恆春機場，去年9月和安捷航空合作首辦「屏東空中遊覽發現國境之南」，搭乘有「空中法拉利」美名的雙發動機種P2012，讓遊客從高空視角認識墾丁的壯麗山海及絕色風光，未料因雨取消；今年定6月14日至16日舉辦，限量13班次，計117名，3月18日開放報名後，不到一周就額滿，證明空中觀光有其市場，但也怕天候攪局。

縣府交通旅遊處長黃國維說，恆春半島擁有良好的地理環境和氣候條件，景色迷人，「屏東空中遊覽發現國境之南」去年首度推出，報名就相當熱絡很快客滿，但3天活動因雨取消；今年持續和安捷航空合作辦理，仍提供半價優惠，每人只要4500元（原價9900元），完成者還能獲得飛行空中遊覽證書及神秘好禮，民眾詢問度極高，讓今年的名額瞬間秒殺，報名速度遠超過預期。

他說，空中遊覽體驗全程半小時，從恆春機場出發，行經景點有恆春古城、南灣、帆船石、鵝鑾鼻燈塔、龍坑生態保護區、龍磐公園、風吹砂、佳樂水及九棚大沙漠，透過3000呎低空飛越國境之南的土地，讓民眾從空中鳥瞰恆春半島之美， 旅客不受戶外氣溫、烈日炙曬的干擾，透過客艙內景觀窗輕鬆俯瞰，獨一無二的空中飛行之旅，明年會持續辦理。。

他說，向隅民眾別難過，接下來6月份，縣府除了在恆春機場續辦前兩年都超搶手的恆春超輕航機同乘體驗外，也會和縣內陸海空域合法業者結合推出好玩又新鮮的「屏東3D旅遊嘉年華」遊程體驗，讓大家一趟旅程就能上天下海，物超所值。