抗議交通微罪取消檢舉計點3月23日登場 北市推交管
交通違規記點及檢舉措施將調整，民團不滿將於23日舉辦抗議活動。北市警方表示，遊行活動將經北市青島西路等路段並在立法院旁濟南路1段聚集，相關路段將從當天下午1時起管制。
台北市警察中正一分局今天發布新聞資料指出，23日下午1時至晚上6時，台北市濟南路1段有團體申請獲准舉辦「抗議道交條例修惡」集會遊行活動。
警方指出，為維護當天活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制勤務，23日下午1時起，濟南路1段【中山南路（不含）至鎮江街（不含）】西向全線車道，管制車輛通行，並視交通狀況提前或延後管制。
警方表示，遊行路線從濟南路1段集合後出發、右轉中山南路東側慢車道、左轉青島西路、左轉公園路、右轉襄陽路、右轉館前路、右轉忠孝西路1段、右轉公園路、左轉青島西路、右轉中山南路西側慢車道、左轉濟南路1段集會結束後解散。
警方指出，為維護當天活動交通秩序與安全，將彈性管制遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；駕駛行經相關路段配合減速慢行，並隨時收聽路況報導，可提前改道行駛，以免增加管制區道路車流延滯，耽誤行車時間。
交通違規記點及檢舉措施將調整，引發路權團體不滿17日先在7縣市發起快閃活動，近1000人參與，表達拒絕調整措施訴求。路權團體指出，23日將在台北集會遊行，希望政府退回修法草案。
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