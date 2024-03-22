近期晴朗午後山區零星雨 賈新興指這時起全台異常偏暖

今天起各地大多為多雲到晴，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，下周六之前午後山區零星雨居多，之後起水氣增多、偏西南風。短期氣候趨勢顯示，3月底至4月中旬北部降雨略偏多，全台氣溫則異常偏暖。

賈新興表示，今天午後山區有零星短暫雨，明天至周日花東及恆春半島有局部短暫雨，午後山區有零星短暫雨。下周一午後北部山區、中投山區及花東山區有零星短暫雨。

他說，下周二午後苗栗以北有局部短暫雨，宜花亦有零星短暫雨，午後東北季風增強，下周三宜花有零星短暫雨，午後中投山區及台東山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周四至下周五午後山區有零星短暫雨，下周六至31日偏西南風，下周六凌晨起雲林以北及宜蘭有局部短暫雨，午後山區有零星短暫雨。31日午後台中以北及宜花有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。>