失智長者35萬人 阿茲海默型最多

相隔十三年，衛福部公布最新台灣社區失智症流行病學調查官方版結果，全國六十五歲以上失智症盛行率達百分之七點九九，與民國一百年的百分之八點○四相近；女多於男，年齡愈高，失智比率愈高，值得注意的是；高達六成患者伴隨情緒及行為症狀（ＢＰＳＤ），照顧難度高，成為我國進入超高齡社會的嚴峻挑戰。

失智症協會祕書長陳筠靜說，協會已服務過的最年輕失智症病人是卅五歲，帶來極大挑戰。北醫大衛生福利政策研究中心主任李伯璋表示，他和兄長都是醫師，但面對母親失智，除了給予關懷，能做的事極其有限。隨著失智長者愈來愈普遍，很多中壯年人開始面對無力照顧的困境。

衛福部長照司委託國衛院進行失智症流行病學調查，推估今年六十五歲以上失智症人數約卅五萬人，一三○年近六十八萬人。調查首度針對失智者出現ＢＰＳＤ進行分析，衛福部長照司副司長吳希文表示，ＢＰＳＤ是照顧者主要壓力來源，最常出現症狀依序為憂鬱及負性症狀、日夜顛倒與作息混亂、恐懼或焦慮、重複行為和妄想。

失智症類型以阿茲海默型失智症最多，約占五成七；血管型失智症近二成三，巴金森氏症失智症占百分之七點一二。女性失智症盛行率為百分之九點三六，高於男性的百分之六點三五，為何女高於男？台灣失智症協會理事長徐文俊分析，女性較長壽，且阿茲海默型患者女性是男性兩倍，目前推測與女性荷爾蒙有關，但待更多實證研究。

對於失智症盛行率比十三年前略降，徐文俊表示，這部分需要更多研究，例如調查各年齡層發生率分布，吳希文認為，教育程度較低者較易患有失智症，可能與國人教育程度增加有關，還有長者人口結構變化有關。

「許多照顧者想到失智者ＢＰＳＤ嚴重，頭髮都會豎起來。」失智症協會顧問湯麗玉呼籲衛福部正視，並給予患者更好的照顧。吳希文表示，衛福部規畫與地區醫院合作，布建權責型失智據點，預計今年試辦。社區醫院協會理事長朱益宏則說，計畫納入多科別醫師，後續還需社工師、護理師、職能治療師等，目前仍待衛福部進一步規畫。