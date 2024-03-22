隧道超速年罰7千張 立委盼提高速限

新北市平溪區、基隆市暖暖區交界處，台2丙線基福公路基平隧道內，因為車道筆直，速限50公里，去年雙向共取締7342件超速罰單，平均每天20件，民眾頻中招，苦不堪言。立委廖先翔認為速限可檢討，建議提高到60公里。公路局表示，會研議提高可行性，1個月內決定。專家則認為，取締超速件數這麼多，應檢討標誌是否足夠明確。

廖先翔昨與公路局北區養護工程分局長陳俊堯、基隆公務段長蔡志盈和新北市政府、瑞芳警分局等會勘。警政署統計去年隧道內往平溪方向車道取締超速違規2222件，往暖暖方向車道取締超速違規5120件，合計7342件。

廖先翔表示，開罰數量不可思議，不少當地民眾及觀光客都收到罰單，若有零星的違規，可能是駕駛人的錯，但1年7千多張，代表速限設計有檢討空間，建議隧道內提高至60公里。

廖先翔認為，「十次車禍九次快」並不完全正確，錯誤且危險的駕駛行為才是導致交通事故主因。隧道內景色一致，速度太低反而會造成駕駛人疲勞，或分心車速增添風險，限速過低導致有人急煞，並沒有比較安全。

公路局表示，台2丙線是依市區道路速限時速60公里設計，因往平溪出口是大彎道且有叉路，而往暖暖出口則是連續彎道，一般時速規定會低於設計時速，因此基平隧道才會速限50公里，會請專家學者協助評估提高速限可行性。

外界質疑政府只想管理車速，卻忽略駕駛人的需求。陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞表示，下坡及彎道降低速限是合理的，但是要明確告知用路人。至於筆直路段能否提高速限，一般是看設計速限，規定的時速一定低於設計時速。只是取締超速件數這麼多，應要檢討標誌是否足夠明確。

至於基平隧道速限能否提高，邱裕鈞說，要先確認台2丙線設計時速是不是60公里，並評估現場狀況。如果設計時速是60公里，可能就真的沒有空間提高到60公里，因為依國人開車習慣，速限60公里就會開到70公里，容易發生危險。