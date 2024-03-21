立委指保護石虎反阻礙苗栗發展 農業部：須有生態補償

我國為落實淨零排放目標積極推動再生能源發展，但國民黨立委邱鎮軍今表示，苗栗是保育石虎的模範縣，但不應無限上綱，影響農民權益、甚至阻礙苗栗縣發展；農業部表示，必要開發可採生態補償方式，觸及生態議題會檢視是否影響農漁民權益，今下午會召開會議討論，並承諾1個月內提出相關報告。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部及相關部會就「加速推動再生能源對國土環境之影響及環境影響評估認定標準修訂進度」進行專題報告，並備質詢。

苗栗縣第2選舉區國民黨籍立委邱鎮軍質詢指出，環境部現階段對太陽能光電環評規範僅涉及重要濕地須實施，但農業部卻對苗栗縣的開發多了石虎的考量；苗栗縣是保護石虎的模範縣，同意跟石虎共同生存，「不然現在為什麼還這麼多」，但不應該無限上綱，導致苗栗很多發展都受石虎影響。

邱震軍表示，苗栗不是不保護石虎，但也希望重視地方農民的權益，不能因為訂了一個石虎熱區，有一天看到石虎經過，就將整個地區都框起來不能發展。

農業部資源永續司長莊老達表示，針對石虎重要棲地認定標準，農業部林業署、生多所均針對石虎進行長期調查，包含石虎熱點、潛在出沒區；若開發行為觸及生態議題，並不是不能發展，若有必要開發，可以採縮小、減緩或生態補償等方式。

莊老達表示，若光電案場進入農業區，會檢視是否影響農漁民權益、是否在重要的農業生產區，以及是否觸及生態相關議題，今天下午會針對生態議題與各界召開討論會議，並承諾1個月內提出相關報告。