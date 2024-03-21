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金門明晚至下周二易出現濃霧 提醒民眾注意海空交通

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門氣象站今天表示，明天開始風向轉南風，預估從明晚到下周二都是容易有低雲或霧影響能見度的情況，提醒週末要搭飛機的朋友，務必留意航班的即時訊息。記者蔡家蓁／翻攝
金門氣象站今天表示，明天開始風向轉南風，預估從明晚到下周二都是容易有低雲或霧影響能見度的情況，提醒週末要搭飛機的朋友，務必留意航班的即時訊息。記者蔡家蓁／翻攝

霧鎖金門又來了？金門氣象站今天傍晚表示，今天高壓逐漸出海，冷空氣也就跟著減弱下來了，明天開始風向轉南風，也帶來了霧氣，預估從明晚到下周二都是容易有低雲或霧影響能見度的情況，提醒週末要搭飛機的朋友，務必留意航班的即時訊息。

金門氣象站今天表示，從明天開始轉東風甚至南風，晚上的溫度也就大幅度的上升，不過南風把溫度帶上去，也帶來了霧氣，從周五晚上到周二都是容易有低雲或霧影響能見度的環境。

此外，本周末3月23日至24日的雲量比較多，甚至會有一些華南的雲雨系統會移入，造成局部性的短暫陣雨，但雨量不多，每次降水維持的時間也不會太長，稍微留意一下，避一下即可。

金門氣象站表示，要等到3月26日下半天東北風到達，才會結束這一段容易起霧的時間，屆時晚上又會回到比較冷的天氣，請大家保暖的衣服還是不能收。

金門

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