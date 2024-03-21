靜香洗澡、美少女戰士皆涉兒少性剝削？ 漫協：恐重傷本土創作

針對二次元創作是否受兒童及少年性剝削防制條例規範，衛生福利部於今日邀集動漫界(ACG)、網路平台、民間團體、專家學者及部會代表召開會議後，做出「創作自由與兒少權益並重」、「法律規範有其必要」等初步結論。但與會的動漫公協會代表表示，希望衛福部不要在既有法規上擴大解釋，也擔憂過多的規範將傷害台灣近年努力發展的本土漫畫創作。

參與會議的台北市動漫企劃人員職業工會理事長劉佳豪認為，衛福部雖說有初步結論，但他認為「並無共識」，希望後續還有討論會議，讓各領域的利害關係人都能充分溝通。他希望衛福部不要在既有法規上擴大解釋，也希望主管台灣創作領域的文化部不要置身事外，協助動漫界捍衛創作自由。他希望政府與其花時間處理虛擬兒少，不如把重點放在加強保護現實中的兒少。

中華動漫出版同業協進會祕書長高世樁則表示，現行法規的立法宗旨是保護自然人，而不是實質上不存在的的虛擬動漫人物，將法規擴張到虛擬人物的，就連歐美各國都還有許多爭議，台灣不宜冒進。

「兒童及少年性剝削防制條例」第一條提到立法宗旨：為了防制兒童及少年遭受任何形式之性剝削。但高世樁指出，這次被拿來討論的第二之四條「拍攝、製造、散布、播送、交付、公然陳列或販賣兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品。」要將特定物品認定會造成性剝削，其立法精神應該是建立於兒童性影像的產製過程，會傷害到現實三次元的兒少。但動漫產業(二次元)的產製過程並不存在這樣的傷害。

之前網友在公共政策平台上提案「二次元創作(虛擬產物、圖畫)受兒少性剝削條例規範限制的適切性」，便提到根據此一條例，漫畫哆啦a夢中洗澡的靜香、以及「美少女戰士」中的水手月亮，她的眼睛占比約臉部二分之一、並穿著學生制服，被學者認為是「幼態」不能有性暗示動作。照專家之建議和衛福部標準，創作者可能就違反條例，得處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

高世樁指出，將法規的解釋空間過度擴張，卻又同時缺乏合理、嚴謹而明確的執法判定標準，將會造成大多數無辜受害者捲入這類爭議。當年警察單位動輒以「猥褻物品」為由，取締合法的限制級出版品，造成大量小說、漫畫出租店因此停止營業，業者因寒蟬效應而導致整個產業萎縮的慘劇，是漫協及眾多業者難以抹滅的傷痛。即便事後亡羊補牢，對於社會大眾與業者的傷害也難以彌補。

高世樁認為，此一條例若氾濫解釋、嚴格執法，將會引發動漫界創作者的「寒蟬效應」，重蹈漫畫出租店退場的覆轍，也將損害這幾年文化部努力扶植、好不容易有亮眼成績的本土動漫創作。