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台灣糕點界的神秘底牌 揭開名店秒殺不為人知的秘密！

文／ 瑞穗鮮乳提供

假日偶爾想逃離久居的城市，給自己安排一趟輕旅行嗎？美食雲集的台南正是許多人的首選，說到來南部必買的糕點伴手禮，「這些」可千萬別錯過！道地南部大餅滋味「龍芳餅店」、綿密到彷彿讓人飄上雲端的「安格高鈣乳酪蛋糕」，都是許多人必買的排隊名店，而這些超人氣糕點的美味秘密，竟是來自一瓶你一定認識且從小陪你一起成長的瑞穗鮮乳！

高雄老字號喜餅「龍芳餅店」靠香濃奶香年銷破萬！
新鮮配送、嚴格把關成就味蕾饗宴

堅守在高雄鳳屏二路的龍芳餅店經營超過半甲子，道地的純手工中式漢餅、綿密細緻的奶香內餡，是南部人婚宴喜慶大事的送餅首選。而龍芳餅店從創始人老師傅吳正龍開始，到二代小吳師傅接班至今，數十年如一日地堅持嚴選最好、最純粹、最實在的用料。

其中經典的喜餅、壽桃、包子、饅頭等明星商品，便是以連續七年獲得國際雙料榮耀的瑞穗鮮乳製成！大家熟知的國產鮮奶「瑞穗鮮乳」不僅品質穩定，全年無休的產地新鮮配送及嚴格把關的1039項檢驗標準，都讓消費者吃得健康又安心。一口咬下加入瑞穗鮮乳的台灣經典糕點，在口中化出瑞穗鮮乳的香濃奶香，簡直享受了一場味蕾饗宴！

龍芳餅店用料嚴選品質穩定、嚴格把關的瑞穗鮮乳，都讓消費者吃得健康又安心。 圖／瑞穗鮮乳提供
龍芳餅店用料嚴選品質穩定、嚴格把關的瑞穗鮮乳，都讓消費者吃得健康又安心。 圖／瑞穗鮮乳提供

關鍵原料使用瑞穗鮮乳！
台南名店「安格高鈣乳酪蛋糕」堅持用料 給你欲罷不能的美味

近年到台南人手一盒的「安格高鈣乳酪蛋糕」則靠著入口即化的輕盈糕體、香濃入味的重乳酪香，超高CP值在台南美食雲集的一級戰區成功打響名號。安格高鈣乳酪蛋糕堅持選用日本麵粉、進口天然發酵奶油、美國乳酪等高品質原料，蛋糕體關鍵的鮮奶選擇，唯一指定採用A級乳源、風味絕佳，且連國際名廚都肯定的「瑞穗鮮乳」，用純粹但卻讓人安心的乳香，持續擄獲消費者的心。

近期話題性爆表的這款「妃樰乳酪蛋糕」主打百分之百無油、無鮮奶油、無麵粉、無澱粉，原料僅鮮奶、乳酪、雞蛋、海藻糖，其中鮮奶更是直上超高等級，採用精選1%瑞穗鮮乳®優質乳源、接近生乳般的新鮮原味的「瑞穗極制鮮乳」。簡單的原料更能彰顯來自食材本身的新鮮原味，一口咬下，便能感受到雲朵般綿密蛋糕體及溫潤香醇的鮮奶香在嘴中輕輕化開，清爽無負擔的頂級美味讓許多民眾欲罷不能！

安格高鈣乳酪蛋糕話題產品「妃樰乳酪蛋糕」採用精選1%瑞穗鮮乳®優質乳源的「瑞穗極制鮮乳」，雲朵般綿密蛋糕體、溫潤香醇的鮮奶香擄獲消費者的心。 圖／瑞穗極制鮮乳提供
安格高鈣乳酪蛋糕話題產品「妃樰乳酪蛋糕」採用精選1%瑞穗鮮乳®優質乳源的「瑞穗極制鮮乳」，雲朵般綿密蛋糕體、溫潤香醇的鮮奶香擄獲消費者的心。 圖／瑞穗極制鮮乳提供

糕點名店屹立不搖 仰賴「國產鮮乳數十年的用心」
瑞穗鮮乳多年持續精進好品質 成為台灣經典最佳後盾

能在南部屹立不搖，龍芳餅店老闆把關高品質的原物料，除了不惜下重本挑選進口食材，鮮奶更是堅持使用台灣新鮮直送的知名品牌「瑞穗鮮乳」。安格高鈣乳酪蛋糕老闆娘曾小姐也不約而同表示，鮮奶是影響蛋糕口感的重要原料，風味、品質、安心缺一不可，因此千挑萬選後才決定使用台灣民眾再熟悉不過的「瑞穗鮮乳」與更好的鮮乳—「瑞穗極制鮮乳」，瑞穗鮮乳榮獲世界級的肯定，也更加堅定他們的選擇是正確的，期望兼具安心與風味的好奶香，能帶給消費者簡單極致的美好滋味。

對於糕點名店而言，鮮奶是影響蛋糕口感的重要原料，風味、品質、安心缺一不可，而榮獲世界級的肯定的「瑞穗鮮乳」與更好的鮮乳「瑞穗極制鮮乳」具安心與風味的好奶香，帶給消費者簡單而美好的滋味。 圖／瑞穗鮮乳、瑞穗極制鮮乳提供
對於糕點名店而言，鮮奶是影響蛋糕口感的重要原料，風味、品質、安心缺一不可，而榮獲世界級的肯定的「瑞穗鮮乳」與更好的鮮乳「瑞穗極制鮮乳」具安心與風味的好奶香，帶給消費者簡單而美好的滋味。 圖／瑞穗鮮乳、瑞穗極制鮮乳提供

瑞穗鮮乳身為台灣國產鮮乳接軌國際的引領者，擁有台灣最多間優質合作牧場、掌握全台灣最多優質乳源。作為產業標竿，瑞穗鮮乳不只對自身要求遠超政府的標準，每一瓶鮮乳都經歷1039項嚴格檢驗，更致力跟上國際，帶領酪農遠赴海外學習科技飼育技術，穩控牛隻健康、供應新鮮A級乳源。數十年來的努力與堅持，不只連續多年征服評審米其林名廚味蕾，榮獲世界級指標性食品獎項：Monde Selection國際評鑑大賞金獎與iTi比利時風味絕佳獎章的肯定，更讓台灣鮮乳擁有世界級的水準，滿足台灣在地每個人成長所需營養。

在地國產鮮奶的對風味與品質的嚴格把關，成為台灣跨時代經典名店的最佳後盾；國際金獎的肯定，更回應瑞穗鮮乳與經典名店期望帶給消費者穩定安心的承諾。即日起至4/2，在7-ELEVEN購買瑞穗鮮乳930ml，加購土司限定品項合購可省10元，1858ml則可省20元。此外，在OK、萊爾富也推出了瑞穗鮮乳930ml加購布丁的優惠活動。把握這些多項優惠，補充身體所需營養活力！

受國際金獎肯定的瑞穗鮮乳，即日起至4/2在7-ELEVEN推出多項優惠，以台灣跨時代經典名店最佳後盾之姿，持續帶給消費者穩定安心的承諾。 圖／瑞穗鮮乳提供
受國際金獎肯定的瑞穗鮮乳，即日起至4/2在7-ELEVEN推出多項優惠，以台灣跨時代經典名店最佳後盾之姿，持續帶給消費者穩定安心的承諾。 圖／瑞穗鮮乳提供

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