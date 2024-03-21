今起5天暖如夏！高溫穩坐3字頭 下周這日「溜滑梯式降溫」轉濕涼

今天起逐日回暖，暖熱如夏，中央氣象署指出，特別是周六至下周一，各地高溫約30度，中南部地區上看32度，中南部近山區更上看34度；期間，各地低溫亦明顯上升，北部清晨也近20度。下周二起，鋒面通過，東北季風增強，北東轉雨，各地略轉涼，北東高溫降至22度，中南部仍有27度。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天白天起至下周一，氣溫逐日回溫，愈來愈暖熱，其中周六至下周一，各地高溫約30度，北部、東半部28至29度，中南部30至32度，中南部近山區上看33至34度。

他說，期間不僅白天高溫暖熱，低溫也明顯上升，周六至下周一清晨，北部低溫也近20度，其他地區22至24度。

黃恩鴻指出，下周二至下周三，迎來一小波冷空氣，不過下周二白天仍偏熱，下周三各地略降溫，北部、東半部白天高溫降至22至24度，低溫也有16至17度；中南部高溫也有27至28度，低溫則為18至19度。

天氣型態方面，黃恩鴻表示，明天至下周一水氣少，花東地區、恆春半島零星短暫陣雨；另外，午後熱力作用影響，西半部山區零星短暫陣雨，但雨量偏少並不明顯，各地晴到多雲為主。

他說，下周二起，微弱鋒面通過，隨後東北季風增強，北部轉涼，迎風面的北部、東半部轉局部短暫雨，中南部影響不大，仍是多雲到晴。

下周三東北季風持續影響，北部偏涼，雨區減少，剩東半部局部短暫雨，其他地區回歸多雲到晴。下周四冷空氣即減弱，氣溫回升，各地多雲到晴，剩下東半部局部短暫雨。

黃恩鴻也提醒，期間為回暖天氣型態，周六至下周六清晨，金門、馬祖及西半部地區可能有低雲或霧，影響能見度，留意交通往返。