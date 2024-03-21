肺結核加慢性肺阻塞易罹肺腺癌 男子果然三病都得到

彰化縣67歲陳姓男子有肺結核病史，最近猛咳嗽，呼吸很喘，以為舊疾復發，就醫檢查發現不但肺結核復發且罹患肺腺癌，幸好初期，手術切除2.5公分癌變部位，目前病情穩定。

3月24日是世界防治結核病日，陳男今回診，陪伴的家屬表示，陳男日前劇烈咳嗽且呼吸很喘，擔心肺結核復發，未料真是舊疾復發還檢查出初期肺結核，能被發現並及早治療是不幸中之大幸。

「這不是肺結核變肺癌，而是同時存在。」衛福部彰化醫院胸腔內科醫師高劍虹說，陳男有肺結核及慢性阻塞性肺病（COPD）病史，兩年多前曾在其它醫院治療肺結核，日前又咳個不停，到肺結核治療指定醫院彰化醫院就診，經X光及痰液化驗確定復發。

陳男住進隔離病房並做電腦斷層檢查，顯現多處肺結核陰影，乍看是肺結核，但右中葉陰影形狀呈尖狀，不像肺結核，彰醫肺結核團隊切片確診為初期肺腺癌，胸腔外科醫師切除後，因是初期，不用進行化療。

高劍虹說，彰化醫院胸腔內科醫師余養豪曾發表論文，根據台灣健保資料庫，長期追蹤結核病患，發現這族群肺癌發生率為非結核病患的3.3倍，結核病患如有慢性阻塞性肺病，肺癌風險上升到6.2倍，肺結核病只要配合服藥追蹤，治癒率逾九成，但醫界推論結核桿菌會對肺部造成慢性損傷，對肺癌產生間接的促進作用，因此令人擔心肺結核提高肺癌的發生率。