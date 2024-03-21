台66線雙向新屋8.4至13.6K 明後天深夜凌晨封閉施工改道

桃園市台66線快速道車流量增大，為提供用路人安全，公路局北區養護工程分局辦理路面品質改善工程，中壢工務段今天表示，台66線東、西雙向8.4公里至13.6公里新屋段，明、後2天的深夜及凌晨封閉，進行施工管制措施，請行駛車輛提前改善行駛，維持行車安全。

中壢工務段表示，明天（22日）晚上10時至隔日23日凌晨3時，台66線東向8.4公里至13.6公里新屋段施工封閉，請往平鎮、大溪方向行駛車輛，提前在東向8公里新屋段下匝道，改走平面車道行駛，可在過犁頭洲的13.6公里返回主線車道繼續行駛，預估增加5分鐘車程。