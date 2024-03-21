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超徵稅收可少漲電價？ 政院：需撥補千億

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院21日公布，將會至少撥補台電1千億，避免電價漲太多。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院21日公布，將會至少撥補台電1千億，避免電價漲太多。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

超徵稅收中將會有至少1千億會撥補台電，避免電價漲太多！行政院21日宣布，延長關稅降稅措施，並將超徵稅收的盈餘拿來撥補台電，在記者持續追問下，行政院發言人林子倫透露，至少會有1千億，但不確定要用特別預算還是追加預算。對此，藍委王鴻薇受訪時批評，錯誤能源政策導致全民買單台電虧損。

用電大戶承擔較多

針對穩定物價，行政院長陳建仁21日在行政院會裁示說，俄烏戰爭導致各國燃料價格高漲，但台灣並沒有一次反映相關成本，使通膨比其他國家輕微，今年將會是歷年來第3次調漲，但調漲過程中會考量弱勢團體、受衝擊產業會有補貼，發展較好產業者與用電大戶會有較高電價。

針對需要花多少預算撥補台電？陳建仁表示，盼廣納社會意見，經過內部精算後再決定補貼額度。

預算法定程序不清楚

外傳行政院規劃以追加預算方式，撥補台電1000億元，電價平均漲幅擬控制在12%以內，目前僅先做政策決定，應該不會在520前提追加預算案。對此，林子倫指出，因為還會規劃撥補勞健保，目前撥補台電的額度會是1000億以上，但不確定由特別預算或追加預算，還需再研議。

林子倫也說，審計部7月才會出決算報告。另外，行政院也公布，大宗物資降稅擬延至6月底。有記者詢問雙鐵與捷運票價是否會調漲，經濟部能源署電力發展與管理組副組長夏峪泉回應說，審計電價小組主要會考量穩定物價，但這需要在明天審議會議後才能公佈。

被問到那些產業是「沒有恢復」，哪些又是「發展較好」？夏峪泉表示，應該會看用電量比去年同一季的衰退或成長幅度。

藍委批能源政策錯誤

對此，國民黨立委王鴻薇受訪時說，政府不停拿納稅人的錢補貼台電，但台電依舊向許多綠油油的綠電公司購買綠電，錯誤的能源政策導致台電的虧損相當嚴重。她也提到，現在民生用電也要漲，且不是所有1500億都要補貼台電下，漲幅可能還是會比較高。

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