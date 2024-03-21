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生成式AI詐騙橫行 打詐法盼4月底出爐

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院21日宣布，打詐專法將於4月底送立法院，盼打擊各類詐騙，包括生成式AI。（中央社）
行政院21日宣布，打詐專法將於4月底送立法院，盼打擊各類詐騙，包括生成式AI。（中央社）

4月份將制定打詐專法，避免民眾遭到生成式AI詐騙！被記者問到如何防治生成式AI詐騙，行政院打詐辦公室主任李憲明指出，政府正研擬打詐專法「詐欺犯罪防制條例草案」，將由內政部主導，4月下旬盼將草案送到立法院。

被騙金額名列前茅

由於近日國民黨立委葛如鈞在總質詢時，拿出真實與AI深偽影片給陳建仁辨認，由於陳建仁並未辨識出真的影片，當下還不滿葛如鈞的行為說：「你做圈套騙我嘛！這樣有意思嗎？這樣欺騙我實在很難接受。」因此媒體21日在行政院會都關注行政院如何防止生成式AI詐騙？

對此，行政院列出全球詐騙狀況表示，我國遭詐騙平均損失金額約1200美元，全球排名23；若以遭詐欺損失的GDP來看，更高達0.8%，全球排名第14，為有效遏阻詐騙不法，並課予政府機關、民間企業防制詐欺犯罪責任義務，建構全民反詐社會環境，行政院已推動制定「詐欺犯罪防制條例草案」。

特定電信詐欺加重刑責

打詐辦公室主任李憲明指出，全球詐騙都相當嚴重，近日於英國召開G7與五眼聯盟，還有新加坡與韓國參與的打詐研討會，我國外交部與內政部也將於3月底，在GCTF的架構下召開國際詐騙聯盟研討會。

官員指出，打詐專法正在研擬中，將由內政部主責統籌制定，希望在4月下旬送到立法院審議。

法務部指出，行政院研議訂定「打詐專法」，法務部已成立工作小組，分別於今年2月23日、27日、29日，召開工作小組會議，及邀集懲詐相關機關開會研議懲詐面向所應增訂相關條文。目前思考研議是否就特定類型電信詐欺犯罪加重刑責，修訂電信詐欺犯罪數罪併罰定刑規定，並提高假釋門檻。

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行政院 詐騙

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