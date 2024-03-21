電費要漲 機場捷運總成本占比將增至22% 盼凍漲
經濟部要開電價審議委員會決定新電價，業界幾乎都認定電費要漲，各行業都受影響。桃園機場捷運電費占成本近兩成，去年4月電價漲時，桃園大眾捷運公司就呼籲政府對軌道業的電費凍漲，卻未被理會；眼見電費又要再漲，公司表示如果中央做出漲價決議，會視調整幅度審慎評估。
桃園大眾捷運公司表示，因應近2年電價漲幅達34%，桃捷公司2024年電費預估支出4.79億元，占總營業成本19.8%，若自4月起電價上漲15%後，估計電費將增加0.54億，成為5.33億元，將占總營業成本的22%。
桃捷公司說明，若電價再提高漲幅，對於桃捷營運成本將產生龐大的壓力，軌道是節能運具，希望中央能給予電價凍漲或是優惠的補助，至於是否調整票價，將視台電調整幅度，目前正在審慎評估階段。
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