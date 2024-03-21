快訊

兩岸關係緊張…傳政府擬開徵「戰爭稅」？政院澄清：並非事實

澳洲留學注意！23日起緊縮學生簽證規定 移民人數預計減半

台北捷運將引進「韓國樂鐵電聯車」 6大亮點曝光

遊覽車超時原因百百種 司機認同超時規定！呼籲政府「客人也要罰」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市仁武區昨晚發生遊覽車闖入慢車道，衝撞水管路涵洞釀成1死14傷事故。記者劉學聖／攝影
高雄市仁武區昨晚發生遊覽車闖入慢車道，衝撞水管路涵洞釀成1死14傷事故。記者劉學聖／攝影

高雄市仁武區昨晚發生遊覽車闖入慢車道，衝撞水管路涵洞釀成1死14傷事故，高市勞工局已派人到公司勞檢，釐清遊覽車司機是否超時工作。遊覽車業者說，政府規定遊覽車從報到至行程結束不得超過11小時，若違規可罰9千到9萬元，站在長期經營角度，超時規定能保護司機也能保護客人，但因主導權在客人，政府不該只約束司機，也要教育客人。

邱姓遊覽車司機說，現在的遊覽車都有裝設全球衛星定位系統（GPS）功能設備，監理所、公路總局可以透過管理系統，掌握車輛營運動態，包括當日累計行駛、熄火、怠速的時間、超速紀錄、及總里程，規定1天跑11個小時，含休息時間，如果超時司機最重會被罰9萬元，公司也會被記點。

邱姓遊覽車司機說，超時規定是好的，能保護司機也保護客人，但政府不只要約束司機，也要教育客人，不能把問題都丟給司機，「重點就是客人不聽我們的話啊！」因為通常是客人叫司機跑行程，不是司機主動要載客人去玩耍，如果是主辦單位叫遊覽車跑行程而導致超時，那政府就該兩者都罰。

邱姓遊覽車司機表示，實務上司機在接行程時，都會提早與客人溝通協調，盡量避免行程沒跑完或司機超時，「司機當久了，行程一來就知道跑得起來，還是跑不起來」，一定會事先與客人協調，「否則一旦出事情，誰要負責？」

陳姓遊覽車司機說，遊覽車生態與以前已經不同，現在的遊覽車請不到司機，因為工時長、薪資低，「月薪大概4萬元至5萬元，能有5萬元至6萬元就偷笑了」，而且六、日不能休息，很多司機認為開公車比開遊覽車好，不僅可休六、日，只要照排班上工，該休息的時間、制度什麼都有，也導致願意開遊覽車的人越來越少。

陳姓遊覽車司機說，身邊的司機朋友曾因為客人吃飯拖到時間、行程延誤，或因為塞車、車輛故障等不可預期因素而發生超時，由於車上的GPS系統與監理站連線，監理站會通知公司「這台車超時」，司機連同公司都會被罰，但監理站就是要先罰，「你要申訴再申訴！」讓司機覺得很無奈。

涵洞 車禍 遊覽車 高雄市

延伸閱讀

高雄遊覽車撞涵洞釀悲劇…死者相驗結果「頭部重創、顱骨骨折」

高雄遊覽車「削頭」釀死傷！ 負責人鞠躬道歉 懷疑超時原因是這個

高雄遊覽車駕駛疑超時工作 旅行業者曝1情況可扣除工時

遊覽車駕駛稱「節省時間」釀1死意外 家屬痛批：無法接受這說法

相關新聞

清明連假國旅訂房率僅45% 較去年同期再降5.18%

疫後觀光復甦，國旅房價高漲問題備受討論。交通部觀光署公布今年清明連假國內旅宿訂房率整體訂房率45.45%，比去年下降同期...

避免光電亂象 未來光電案場達一定規模或敏感區須環評

光電遍地開花，本報日前陽光行動報導，目前僅重要濕地的光電場才須環評，影響農漁地甚大，環評委員4度提出「光電進環評」，但環...

冷氣團減弱漸回溫 下周再迎兩波東北季風

天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，今天冷氣團減弱逐漸回溫，外出要留意紫外線與空氣品質。下星期預測再迎兩波東北季風，分...

台積電掀雲嘉搶水大戰 因應枯水期調撥台南、雲林水庫援嘉

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，引發雲嘉搶水大戰熱議話題；今年入冬枯水期，氣象署預測降雨量正常偏少，元月至今雲嘉水情正常，...

水情吃緊 中大發現桃園這每年出流半座石門庫容量的地下水

水情吃緊，桃園石門水庫目前水量僅約7131萬噸，蓄水率34.75％，不過中央大學研究團隊於新屋綠色隧道海岸線TaiCOA...

今起逐日回溫熱如夏上看30度 下周二起再變天北部15度

冷氣團影響減弱，中央氣象署指出，今天起至下周二白天，溫度逐日回升，尤其中南部暖熱如夏，高溫上看30度，留意清晨偏涼，日夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。