遊覽車超時原因百百種 司機認同超時規定！呼籲政府「客人也要罰」

高雄市仁武區昨晚發生遊覽車闖入慢車道，衝撞水管路涵洞釀成1死14傷事故，高市勞工局已派人到公司勞檢，釐清遊覽車司機是否超時工作。遊覽車業者說，政府規定遊覽車從報到至行程結束不得超過11小時，若違規可罰9千到9萬元，站在長期經營角度，超時規定能保護司機也能保護客人，但因主導權在客人，政府不該只約束司機，也要教育客人。

邱姓遊覽車司機說，現在的遊覽車都有裝設全球衛星定位系統（GPS）功能設備，監理所、公路總局可以透過管理系統，掌握車輛營運動態，包括當日累計行駛、熄火、怠速的時間、超速紀錄、及總里程，規定1天跑11個小時，含休息時間，如果超時司機最重會被罰9萬元，公司也會被記點。

邱姓遊覽車司機說，超時規定是好的，能保護司機也保護客人，但政府不只要約束司機，也要教育客人，不能把問題都丟給司機，「重點就是客人不聽我們的話啊！」因為通常是客人叫司機跑行程，不是司機主動要載客人去玩耍，如果是主辦單位叫遊覽車跑行程而導致超時，那政府就該兩者都罰。

邱姓遊覽車司機表示，實務上司機在接行程時，都會提早與客人溝通協調，盡量避免行程沒跑完或司機超時，「司機當久了，行程一來就知道跑得起來，還是跑不起來」，一定會事先與客人協調，「否則一旦出事情，誰要負責？」

陳姓遊覽車司機說，遊覽車生態與以前已經不同，現在的遊覽車請不到司機，因為工時長、薪資低，「月薪大概4萬元至5萬元，能有5萬元至6萬元就偷笑了」，而且六、日不能休息，很多司機認為開公車比開遊覽車好，不僅可休六、日，只要照排班上工，該休息的時間、制度什麼都有，也導致願意開遊覽車的人越來越少。

陳姓遊覽車司機說，身邊的司機朋友曾因為客人吃飯拖到時間、行程延誤，或因為塞車、車輛故障等不可預期因素而發生超時，由於車上的GPS系統與監理站連線，監理站會通知公司「這台車超時」，司機連同公司都會被罰，但監理站就是要先罰，「你要申訴再申訴！」讓司機覺得很無奈。