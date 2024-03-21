水情吃緊 中大發現桃園這每年出流半座石門庫容量的地下水

水情吃緊，桃園石門水庫目前水量僅約7131萬噸，蓄水率34.75％，不過中央大學研究團隊於新屋綠色隧道海岸線TaiCOAST臨海工作站，發現地下水出流現象非常強勁，每年出流量達1億公噸，相當半座石門水庫容量，這項成果刊載於新一期「水文學雜誌」Journal of Hydrology: Regional Studies頂尖期刊，未來可進一步研究探討如何適度使用不會造成環境危害。

台灣年降雨量約2500毫米，約為全球平均的3倍，但因台灣地形梯度較大，60%流入海洋，只有5%在含水層，盡管降水量高但水資源有限。中央大學地球科學學院應用地質研究所教授倪春發和副教授王士榮、水文與海洋科學研究所教授李明旭、錢樺及副教授黃志誠、地球科學學系教授顏宏元和陳建志等人，共同自2021年開始在新屋的海岸帶地下水出流量調查。

中央大學應用地質研究所倪春發教授表示，海岸帶地下水出流為地下水直接流進海洋的自然現象，普遍存在於世界各地。TaiCOAST臨海工作站發現即使在2021年大旱期間，遭遇台灣56年來最嚴重的缺水危機，出流量仍相當豐沛。

倪春發說，桃園為台地地形，當初預期海岸線會有地下水出流，但一般海岸線地下水出流地方會有鹽水楔，不過桃園因地形關係跟古大漢溪沖積，發現新屋海岸帶地下水出流量豐沛，鹽水楔被推到外海100至200米，在海灘上面的井是淡水出流的自留井。

研究團隊透過鑽井深入地下100公尺，發現打出的仍是淡水，透過數學模型計算流速和面積累加，發現新屋地區的海岸帶地下水出流量每天可達30萬公噸，1年高達1億公噸，相當半座石門水庫容量。近年來調查結果更發現，新屋區往北海岸出流量有更高潛勢，顯示桃園海岸帶整體地下水出流量更為可觀。

應用地質研究所副教授王士榮說，原先想說因新屋台地地形、水利梯度大，才有大量地下水，後來其他成員發現新竹沒有，這個特徵在桃園強勁，可能因桃園海岸線水文地質特性佳，加上透水能力好，才使出水量大。最近也展開新研究議題，想了解水從哪來，也做一些分析去追蹤水的來源，目前還沒明確，初步看不是從埤塘入滲，加上新屋河川短，量大原因可能不只從河川來，有可能跟大漢溪河道有關，但目前仍不明確，未來朝這方向認定。