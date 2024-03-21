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碳費月底公布？環部長薛富盛：大環境有變化可能需要一些時間

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部長薛富盛表示，針對碳費費率原本主觀期待在月底有具體結論，「但看情況可能需要一些時間」。記者杜建重／攝影
環境部長薛富盛表示，針對碳費費率原本主觀期待在月底有具體結論，「但看情況可能需要一些時間」。記者杜建重／攝影

環境部將於3月26日召開第二次碳費費率審議委員會，立委關切26日是否如期公布碳費費率，環境部長薛富盛表示，原本主觀期待在月底有具體結論，「但看情況可能需要一些時間」。

薛富盛今赴立法院衛環委員會進行報告，並備質詢。會中休息時間接受聯訪時，針對費率公布期程，薛富盛表示，他沒有參加碳費審議會，針對何時決定碳費費率及如何決定，就由碳費審議委員會全程決定，他個感受認為，現在大環境有變化，但尊重審議委員會的聲音。

薛富盛說，目前出現另一種聲音，認為碳費費率會影響到台灣未來推動淨零減碳，準總統賴清德將於5月20日就職，新內閣也會組成，520即將到來，碳費費率是否急著在新內閣成立前決定值得考慮；薛富盛說，相關意見，相信碳費費率審議委員會都會綜合考量，包含物價指數、產業國際競爭力、環境部訂定的減碳程表等。

民進黨立委劉建國會中質詢時詢問，26日召開的第二次碳費費率審議會是否決定碳費費率；薛富盛回覆，要尊重碳費費率審議會的決定，3月15日召開的首次碳費費率審議會中，許多碳費審議會委員需要深入了解相關背景，原本主觀期待月底有具體結論，「但看情況可能需要一些時間」。

針對費率部分，劉建國指出，目前很多人對於碳費費率有很多主張，從100至500元，甚至3000元都有，部長先前曾公開表示希望每噸高於10美元，也就是新台幣300元，並漸進式提高。

薛富盛表示，喊價很容易，但站在行政部門角度要衡量的因素很多，收碳費並非主要目的，淨零才是主要目的，希望台灣跟上國際腳步，環境部的角度是能夠實質減碳，碳費僅是應用工具；300元部分，當初是委託中華經濟研究所評估，根據評估結果得出10美元，但近年國際環境變化大，環境部須評估國際與國內的晴望。

減碳 環境部 薛富盛

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