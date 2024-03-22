夏普給您洗衣新淨界 獨家無孔槽抗菌洗衣機 3/22世界水資源日 洗衣可節省用水量50公升 真正實踐ESG理念的最佳節能減碳家電產品

夏普獨家無孔槽變頻抗菌洗衣機。 圖／夏普 提供

30年來在日本累積銷售1200萬台水資源短缺是當今世界面臨的重大課題，每年的3月22日是世界水資源日『世界水日』，夏普獨家無孔槽抗菌洗衣機，為世界水日做出了些許的貢獻。自首款產品面世以來，已經歷了30年的市場考驗，並在日本累計銷售超過1,200萬台，成為了眾多家庭信賴的選擇。

潔淨抗菌、省水31%、洗淨力升級夏普的無孔槽設計革新了傳統洗衣機的清洗方式，其獨特的無孔洗衣槽，能有效防止筒槽外部和底部的黑黴、污垢進入洗衣筒內，確保衣物在每一次洗滌中都能達到真正的潔淨。每次洗衣結束時，可利用甩出的水清潔外槽，洗衣同時還能清潔筒身，此外，筒槽的無孔設計可以讓洗衣水在筒槽內不外流，相比有孔槽洗衣機節，能節省高達31%的水量，不浪費過多的水資源。

夏普無孔槽洗衣機的特殊迴轉盤設計，模擬了海豚高速游泳的原理，創造獨特的「海豚迴轉盤NEXT」，結合鑽石切割狀的壁面設計，形成如龍捲風一般的漩渦強勁水流，增加衣物橫向水平旋轉與垂直翻攪清洗頻率，打造柔洗與搓洗的雙重洗淨效果，還能節省15%的洗滌時間，潔淨、省水、效率一次到位。