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8旬老婦當低頭族 竟患「頭部下垂症候群」歪一邊抬不起來

聯合新聞網／ 綜合報導
由於高齡者越來越常使用手機，使得罹患「頭部下垂症候群」的人越來越多。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
由於高齡者越來越常使用手機，使得罹患「頭部下垂症候群」的人越來越多。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

現代手機越做越方便，連帶也使得許多人平常沒事，就習慣當「低頭族」滑手機。但類似的行為久了，其實容易因為姿勢不良，帶來身體上的病痛。特別是身體狀況下滑的中老年人，更需要多加留意。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位80多歲的女性，本來沒有什麼嚴重的症狀，平常也會散步保持健康。然而有一次，這位女性卻突然出現頭完全往左下傾斜，無法正常抬起來，甚至下巴還會撞到胸部，必須要靠手來支撐的狀況。

就醫檢查後，發現這位女性可能得的是「頭部下垂症候群」。東京醫科大學教授遠藤健司說明，頭部下垂症候群是指因為脖子的肌肉衰退，使得無法正常抬起頭部向前看的症狀。同時也因為咽喉變窄，妨礙到呼吸和進食。由於發症初期，容易被誤解為只是上了年紀和疲累等狀況，因此往往發現時，已經相當嚴重。

遠藤指出，罹患頭部下垂症候群的人數正在增加中，可能是肇因於用手機的高齡者越來越多，在長時間低頭下，會對頸骨造成很大的壓力。如果要預防，必須注意自己的肌肉是否衰退，也要避免營養不良。另外，最好減少超過30分鐘的任何作業，包括洗衣、煮飯等家事，都要盡量縮短時間。

而治療罹患頭部下垂症候群，則需要配戴專門的矯正護具，逐步改善頸部周圍肌肉。如果情況不算太嚴重，則約在3月到半個月可以恢復。由於過程漫長且相當辛苦，因此家人的支持也相當重要，讓患者在心理上能夠撐下去度過難關。

低頭族 日本 老年人 高齡者

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