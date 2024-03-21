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清明連假國旅訂房率僅45% 較去年同期再降5.18%

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年清明連假國內旅宿訂房率整體訂房率45.45%，比去年下降同期下降5.18%。本報資料照
今年清明連假國內旅宿訂房率整體訂房率45.45%，比去年下降同期下降5.18%。本報資料照

疫後觀光復甦，國旅房價高漲問題備受討論。交通部觀光署公布今年清明連假國內旅宿訂房率整體訂房率45.45%，比去年下降同期下降5.18%，其中前3日平均訂房率更只有台北市、苗栗縣、花蓮縣、連江縣等4個縣市超過5成，連江縣最高達66.50%，推測4月為藍眼淚季節推升訂房率。

因應國旅房價上漲，加上疫後民眾更樂於出國，國內連假訂房率冷清。今年清明連續假期共4天（4月4日至7日），根據觀光署截至3月20日統計，以「前3日平均訂房率」來看，僅台北市、苗栗縣、花蓮縣、連江縣等4縣市超過5成，其中連江縣最高達66.50%。

進一步分析，今年連假前3日訂房率最高都在連江縣，均有6成以上；觀光署分析，連江縣因適逢4月藍眼淚季節，帶動觀光旅遊及訂房率。若僅看本島縣市，首日及第3日各縣市訂房率皆不超過5成，第2日也只有台北市、花蓮縣及台東縣達6成以上。

根據觀光署統計，4月4日首日旅宿訂房率達5成以上的有台北市、苗栗縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、連江縣等6縣市；4月5日旅宿訂房率高達6成以上的有台北市、花蓮縣、台東縣、連江縣等4縣市；4月6日旅宿訂房率達5成以上的有台北市、苗栗縣、連江縣等3縣市。

以往連假擠滿旅遊人潮的花東，今年前3日平均訂房率也較去年前4日平均減少2%至3%。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，今年清明連假花蓮訂房率約僅5成5至6成，比以往清明連假少約15%，以過去經驗來看，假期間臨時增加的機會不大，主要因素包括房價、民眾對國旅有既定印象、民眾出國，另外，花東地區連假車票難求、易塞車也是可能原因。

她表示，未來隨著電價調漲、成本齊漲，人力及水電成本都不會下降的情況下，業者在經營上有一定成本考量，房價要降幾乎不可能，只能盡量讓旅客感到物有所值、提供多元化服務。

觀光署表示，因今年連假首日即為清明節，而去年是連假最後1天為清明節，且連假天數又較去年少1天，因此整體訂房率比去年下降5.18%。另外，此為連假14天前預估的訂房率，旅宿業者持續接受訂房，預估接近假期時，訂房率將會更高。

花蓮 訂房 連假

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