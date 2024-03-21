台積電掀雲嘉搶水大戰 因應枯水期調撥台南、雲林水庫援嘉

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，引發雲嘉搶水大戰熱議話題；今年入冬枯水期，氣象署預測降雨量正常偏少，元月至今雲嘉水情正常，但南區水資源分署為未雨綢繆，區域調配管控用水，調撥雲林湖山水庫及台南曾文、烏山頭水庫水源，支援嘉義縣市，希望維持到5、6月梅雨期，度過枯水期用水需求。

入冬枯水期，降雨少，去年此時仁義潭、蘭潭水位直直落，水情不佳，今年水情佳，但首見蘭潭近滿水位，仁義潭快見底反差現象，原因是水公司五區管理處為增加仁義潭水庫容量，提前清淤，將水放到蘭潭。

針對台積電引發雲嘉搶水，南區水資源分署及轄管雲嘉嘉的水公司五區管理處，對雲嘉南農業民生工業用水統籌調撥，目前仁義潭水庫蓄水率剩24.7%、蓄水量612萬噸，蘭潭水庫蓄水率78.1%、蓄水量720萬噸，合計1332萬噸，五區管理處進行仁義潭清淤發包作業，增加水庫有效蓄水量。

水利署南區水資源分署副分署長林玉祥說，嘉義區每天供水量約30萬噸，為因應枯水期，管控蘭潭日供水量上限13萬噸，台南曾文與烏山頭水庫所屬嘉南大圳系統每天支援11萬噸，雲林湖山水庫支援8.2萬噸，各約占3分之1，目前水情正常，持續滾動管控。

台積電先進封裝廠第一廠預計2028年量產，屆時每天需3.3萬噸用水，水利署計畫初期從雲林湖山水庫支援。雲林縣長張麗善直言這是占雲林便宜，經濟產業發展要有長遠布局規畫，「怎會缺東缺西跑來跟鄰居借？」嘉縣長翁章梁反駁，縣內梅山鄉等地被畫為湖山水庫水質水源保護區，曾文水庫集水區也大半在大埔鄉，水資源沒縣市之分，應是全台共享資源。