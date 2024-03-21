學者：機場、航管宜加強橫向溝通

桃機公司昨公布南跑道歲修檢討報告，提出五缺失、二改進，包括提前飛航公告、十二小時以上跑道維修工程，由桃機公司總經理擔任召集人，專案處理等。不過航空學者認為，儘管報告各層面都提及，但航管單位的溝通協調可以再加強，畢竟兩單位立場不同，可以再多考量實際狀況。

長榮大學航運管理學系副教授黃泰林表示，檢討報告內容多是就桃機部分檢討，但實際上，除了桃機外，與航管單位的溝通協調可再加強，尤其在機場跟塔台部分，應加強與飛航服務園區橫向溝通。

黃泰霖解釋，桃機與航管單位考慮的角度不同，前者比較重視準點率，後者主要是考量不要在跑道上塞機，像這次塞機事件就是塔台放行架次比較多，兩邊可以再多考量及溝通實際狀況。

成大交通管理科學系副教授戴佐敏則說，這次塞機事件最主要根源就是交通維持計畫沒做好，如果能在時間帶協調會議就處理，問題就小很多。建議歲修時間可以避開假日，再以每日、每小時起降架次分布，提前選擇影響最小的時間，真的無法因應就是減班。

據了解，這次桃機歲修跑道規畫，由工程單位主導，負責空側管理的航務處配合，導致營運單位得遷就工程單位作業，由於航務處內人力嚴重斷層，在規畫期就沒有人喊煞車。

一名熟悉桃機空側作業的資深教官認為，桃機航務處目前人才斷層嚴重，加上並沒有對空側管理非常了解的主管階層做好督導把關，選錯時間點關跑道，導致問題發生時無法立即應變。

該資深教官表示，航務處要有經驗，才能知道遇到不同狀況時，標準作業流程該如何調整，面對的不僅是同事，還有地勤、航空公司、駐站單位、航管等單位。但目前航務處資深教官幾乎都快退光，剩下來都是比較缺乏經驗的，在和其他單位溝通協調時，難免講話會比較不被重視，橫向溝通聯繫不夠緊密。

該資深教官也提到，桃機目前兩位副總也都非空側專業出身，當面臨空側要關跑道時，僅能交由下面的人執行，缺乏有效把關機制。